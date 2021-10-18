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森山真弓元官房長官が死去 女性初、９３歳
森山真弓元官房長官が死去 女性初、９３歳
女性初の官房長官を務めた森山真弓（もりやま・まゆみ）氏が１４日午後、老衰のため死去した。９３歳。衆院が１８日明らかにした。葬儀・告別式は近親者のみで行った。 2021年10月18日, Sputnik 日本
2021-10-18T14:58+0900
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旧労働省で婦人少年局長などを務め、男女雇用機会均等法の整備に尽力した。女性キャリア官僚の草分け的存在。１９８０年、参院議員に転身し、参院３期、衆院４期を務めた。 (c)KYODONEWS
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森山真弓元官房長官が死去 女性初、９３歳

14:58 18.10.2021 (Updated: 19:22 19.10.2021)
© AFP 2021 / Luke Frazza森山真弓元官房長官 （資料写真）
森山真弓元官房長官 （資料写真） - Sputnik 日本, 1920, 18.10.2021
© AFP 2021 / Luke Frazza
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女性初の官房長官を務めた森山真弓（もりやま・まゆみ）氏が１４日午後、老衰のため死去した。９３歳。衆院が１８日明らかにした。葬儀・告別式は近親者のみで行った。
旧労働省で婦人少年局長などを務め、男女雇用機会均等法の整備に尽力した。女性キャリア官僚の草分け的存在。１９８０年、参院議員に転身し、参院３期、衆院４期を務めた。
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