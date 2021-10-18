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原油先物上昇　ブレント価格、3年ぶり86ドル突破
原油先物上昇　ブレント価格、3年ぶり86ドル突破
日本時間18日12時00分時点で、ロンドンICE（フューチャーズヨーロッパ）取引所の原油先物、北海ブレント12月限の価格は1バレル＝86ドルを記録。3年ぶりの価格となった。 2021年10月18日, Sputnik 日本
2021-10-18T18:40+0900
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日本時間13時22分までに先物価格は1バレル＝85.77ドルまで値下がり。日本時間16時15分の時点で1月限の同銘柄は1バレル＝84.38ドルで取引されている。今月15日、原油先物ブレント価格は1バレル＝85ドルを突破した。
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原油先物上昇　ブレント価格、3年ぶり86ドル突破

18:40 18.10.2021 (Updated: 18:45 19.10.2021)
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石油 - Sputnik 日本, 1920, 18.10.2021
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日本時間18日12時00分時点で、ロンドンICE（フューチャーズヨーロッパ）取引所の原油先物、北海ブレント12月限の価格は1バレル＝86ドルを記録。3年ぶりの価格となった。
日本時間13時22分までに先物価格は1バレル＝85.77ドルまで値下がり。日本時間16時15分の時点で1月限の同銘柄は1バレル＝84.38ドルで取引されている。
今月15日、原油先物ブレント価格は1バレル＝85ドルを突破した。
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