インド 洪水や土砂崩れで約50人死亡
16:46 20.10.2021 (Updated: 17:02 20.10.2021)
© AP Photo / Ashwini BhatiaЛюди пытаются вытянуть автомобиль, поврежденный во время наводнений после сильных муссонных дождей в Индии
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インド北部ウッタラカンド州政府は、大雨による洪水や土砂崩れにより、同州で少なくとも46人が死亡したと発表した。
災害対策局のS.A.ムルゲサン局長は「雨に関連した災害によるウッタラカンド州の犠牲者は46人に達し、11人が行方不明、12人が負傷した」と発表した。
Uttarakhand Rains Updates: 46 killed, 11 missing; CM Dhami says ‘massive damage’ across state— Tirthankar Das (@tirthaMirrorNow) October 20, 2021
Sources suggest that 40 #IndianAirForce and #NDRF have been deployed in the worst-hit areas to carry out rescue operations.#uttarakhandrains #Uttarakhand pic.twitter.com/CaVIisUDUe
同州を襲った大雨は土砂崩れや洪水を引き起こし、多くの集落へのアクセスを断絶した。天気予報によると、今後数日間は大雨が続くおそれがあり、安全上の理由から自宅から外出しないよう住民に呼びかけられている。
#ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ_ବର୍ଷା_ବିତ୍ପାତ— ZEE Odisha (@ZeeOdisha) October 20, 2021
ବର୍ଷାର ପ୍ରଳୟ ପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ
Photo Courtesy : Twitter#Uttarakhand #uttarakhandrains #Photos
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先に、ウッタラカンド州のプシュカル・シン・ダミ首相は、犠牲者の遺族に州当局から約40万ルピー（約60万5000円）が支払われ、家を失った人たちには19万ルピー（約29万円）が支払われると発表した。
Rescue missions continue after floods triggered by heavy rains hit India’s northern state of Uttarakhand.— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) October 20, 2021
At least 22 people have died and others are missing in the state https://t.co/LqhYbu5RTn #UttarakhandRains pic.twitter.com/x2azrOliK6
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