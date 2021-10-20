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https://jp.sputniknews.com/20211020/9334837.html
新型コロナの重症化を予測する方法が見つかる
新型コロナの重症化を予測する方法が見つかる
国際的な研究チームは、新型コロナウイルス感染症の重症化を87.8〜100％の精度で予測することを可能とするバイオマーカーを特定した。EMBO Molecular Medicine誌に研究論文が掲載された。 2021年10月20日, Sputnik 日本
2021-10-20T03:45+0900
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新型コロナウイルス
研究
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https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/8217777_0:71:3045:1783_1920x0_80_0_0_a62bf3d139072edd9525a9d24133438e.jpg
研究チームは、新型コロナウイルス感染症の経過は、タンパク質またはRNAの合成をコードするhFwe-Lose遺伝子の発現によって影響を受けることを明かにした。hFwe-Loseのレベルは鼻腔ぬぐい液を用いて測定できるという。論文では「急性肺損傷を有する患者では、このバイオマーカーのレベルが下気道と細胞死の部位で高かった」と述べられている。関連ニュース
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新型コロナの重症化を予測する方法が見つかる
国際的な研究チームは、新型コロナウイルス感染症の重症化を87.8〜100％の精度で予測することを可能とするバイオマーカーを特定した。EMBO Molecular Medicine誌に研究論文が掲載された。
研究チームは、新型コロナウイルス感染症の経過は、タンパク質またはRNAの合成をコードするhFwe-Lose遺伝子の発現によって影響を受けることを明かにした。hFwe-Loseのレベルは鼻腔ぬぐい液を用いて測定できるという。
論文
では「急性肺損傷を有する患者では、このバイオマーカーのレベルが下気道と細胞死の部位で高かった」と述べられている。