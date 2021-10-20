登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
新型コロナウイルス
https://jp.sputniknews.com/20211020/9334837.html
新型コロナの重症化を予測する方法が見つかる
新型コロナの重症化を予測する方法が見つかる
国際的な研究チームは、新型コロナウイルス感染症の重症化を87.8〜100％の精度で予測することを可能とするバイオマーカーを特定した。EMBO Molecular Medicine誌に研究論文が掲載された。 2021年10月20日, Sputnik 日本
2021-10-20T03:45+0900
2021-10-20T03:45+0900
新型コロナウイルス
研究
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/8217777_0:71:3045:1783_1920x0_80_0_0_a62bf3d139072edd9525a9d24133438e.jpg
研究チームは、新型コロナウイルス感染症の経過は、タンパク質またはRNAの合成をコードするhFwe-Lose遺伝子の発現によって影響を受けることを明かにした。hFwe-Loseのレベルは鼻腔ぬぐい液を用いて測定できるという。論文では「急性肺損傷を有する患者では、このバイオマーカーのレベルが下気道と細胞死の部位で高かった」と述べられている。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/8217777_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_dc6a94c4237c59008ea6f4cb837cca3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
研究

新型コロナの重症化を予測する方法が見つかる

03:45 20.10.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович / フォトバンクに移行Госпиталь COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Госпиталь COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - Sputnik 日本, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
フォトバンクに移行
フォローする
国際的な研究チームは、新型コロナウイルス感染症の重症化を87.8〜100％の精度で予測することを可能とするバイオマーカーを特定した。EMBO Molecular Medicine誌に研究論文が掲載された。
研究チームは、新型コロナウイルス感染症の経過は、タンパク質またはRNAの合成をコードするhFwe-Lose遺伝子の発現によって影響を受けることを明かにした。hFwe-Loseのレベルは鼻腔ぬぐい液を用いて測定できるという。
論文では「急性肺損傷を有する患者では、このバイオマーカーのレベルが下気道と細胞死の部位で高かった」と述べられている。
関連ニュース
英国でコロナの新たな系統が確認される　感染力さらに強い恐れ
アストラゼネカ社製ワクチンとの組み合わせ接種の効果を評価＝The Lancet Regional Health
000000
討議
新型コロナウイルス
国際
日本
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
03:45新型コロナの重症化を予測する方法が見つかる
02:37日本の上皇后・美智子さま　87歳の誕生日
01:20北朝鮮、「イカゲーム」についてコメント
00:10中国　2020年新型コロナ隔離ホテル倒壊　20人に懲役刑
昨日盛り土「措置命令」の発出見送り　熱海市が文書を公表
昨日英国でコロナの新たな系統が確認される　感染力さらに強い恐れ
昨日新潟　車内から男女5人の遺体　練炭見つかる
昨日アストラゼネカ社製ワクチンとの組み合わせ接種の効果を評価＝The Lancet Regional Health
昨日地中海の海底で十字軍騎士の剣を発見　イスラエルが発表
昨日ハイチの米国宣教師ら17人誘拐　犯行グループは身代金19億円を要求
昨日紀平梨花、スケートカナダ欠場　ロシアのファンから応援メッセージも
昨日北朝鮮の弾道ミサイル発射　専門家らが精察
昨日ワイヤレスフォンAirPods第3世代　古い端末には非対応
昨日中国軍とロシア軍の艦艇10隻　津軽海峡を同時通過
昨日英国　予言で定評の長寿アニメ「シンプソンズ」分析者を募集
昨日北朝鮮の弾道ミサイル、飛距離は430-450キロメートル＝聯合ニュース
昨日地中海東部でマグニチュード6.1の地震
昨日ロシア捜査委員会　ロシア皇帝一家殺害調査全集　最終巻完成
昨日岸防衛相「北朝鮮による度重なるミサイル発射は国際社会の深刻な課題」
昨日フィリピン　市中で電線を這う巨大蛇がいきなり落下