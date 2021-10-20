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新型コロナの重症化を予測する方法が見つかる

新型コロナの重症化を予測する方法が見つかる

国際的な研究チームは、新型コロナウイルス感染症の重症化を87.8〜100％の精度で予測することを可能とするバイオマーカーを特定した。EMBO Molecular Medicine誌に研究論文が掲載された。 2021年10月20日, Sputnik 日本

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新型コロナウイルス

研究

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研究チームは、新型コロナウイルス感染症の経過は、タンパク質またはRNAの合成をコードするhFwe-Lose遺伝子の発現によって影響を受けることを明かにした。hFwe-Loseのレベルは鼻腔ぬぐい液を用いて測定できるという。論文では「急性肺損傷を有する患者では、このバイオマーカーのレベルが下気道と細胞死の部位で高かった」と述べられている。関連ニュース

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