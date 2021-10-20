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米国は中国との二者択一を要求しない＝米国務長官
米国は中国との二者択一を要求しない＝米国務長官
米国は中国との間で二者択一の選択を同盟国に要求する事はなく、中国の封じ込みも目指してはいない。アントニー・ブリンケン国務長官がこのように表明した。 2021年10月20日, Sputnik 日本
2021-10-20T09:39+0900
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ブリンケン国務長官はエクアドル外相との共同記者会見に臨んだ中で、次のように発言した。発言の様子は国務省が中継した。関連ニュース
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米国は中国との二者択一を要求しない＝米国務長官

09:39 20.10.2021
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Госсекретарь США Энтони Блинкен - Sputnik 日本, 1920, 20.10.2021
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米国は中国との間で二者択一の選択を同盟国に要求する事はなく、中国の封じ込みも目指してはいない。アントニー・ブリンケン国務長官がこのように表明した。
ブリンケン国務長官はエクアドル外相との共同記者会見に臨んだ中で、次のように発言した。

我々は米国と中国の間での二者択一を要求しない。そして中国を封じ込める可能性も模索してはいない。

発言の様子は国務省が中継した。
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