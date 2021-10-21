登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
https://jp.sputniknews.com/20211021/9343118.html
ブラジル上院、大統領を大量殺人で非難　新型コロナの対応で
ブラジル上院、大統領を大量殺人で非難　新型コロナの対応で
ブラジル上院の委員会は、新型コロナウイルス対応を巡り、ボルソナロ大統領を大量殺人の容疑で訴追するよう勧告した。CNNが報じた。 2021年10月21日, Sputnik 日本
2021-10-21T01:01+0900
2021-10-21T01:01+0900
新型コロナウイルス
ブラジル
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/759/58/7595882_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fdc71a71db083b9cf4a03c4b99693a49.jpg
CNNによると、ボルソナロ大統領とその他の政府当局者は、集団免疫の獲得を期待して新型コロナウイルスが蔓延するのを放置したとして非難されている。上院委員会の報告書の著者は、ブラジル国内の新型コロナウイルスによる死者数の半数超が、ボルソナロ政権と大統領本人の責任によるものだと考えている。報告書の草案では、ボルソナロ大統領の3人の息子や一連の現職または元職の政府高官ら69人に対する刑事訴追も勧告している。ブラジルは現在、新型コロナウイルスの累計感染者数が世界で3番目に多い。累計感染者数は2166万4879人、死者数は60万3855人。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20210921/8702393.html
ブラジル
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/759/58/7595882_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_80525a93ab5641c65c257c77f82e4ae9.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ブラジル

ブラジル上院、大統領を大量殺人で非難　新型コロナの対応で

01:01 21.10.2021
© AP Photo / Eraldo Peresブラジルのジャイール・ボルソナーロ大統領
ブラジルのジャイール・ボルソナーロ大統領 - Sputnik 日本, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Eraldo Peres
フォローする
ブラジル上院の委員会は、新型コロナウイルス対応を巡り、ボルソナロ大統領を大量殺人の容疑で訴追するよう勧告した。CNNが報じた。
CNNによると、ボルソナロ大統領とその他の政府当局者は、集団免疫の獲得を期待して新型コロナウイルスが蔓延するのを放置したとして非難されている。
上院委員会の報告書の著者は、ブラジル国内の新型コロナウイルスによる死者数の半数超が、ボルソナロ政権と大統領本人の責任によるものだと考えている。
ジャイル・ボルソナロ氏 - Sputnik 日本, 1920, 21.09.2021
ブラジル大統領　新型コロナ用ワクチンの未接種でレストランへ入店できず
09月21日, 17:51
報告書の草案では、ボルソナロ大統領の3人の息子や一連の現職または元職の政府高官ら69人に対する刑事訴追も勧告している。
ブラジルは現在、新型コロナウイルスの累計感染者数が世界で3番目に多い。累計感染者数は2166万4879人、死者数は60万3855人。
関連ニュース
コロナウイルスは眼球から侵入　視力を悪化　独の研究で明らかに
非感染性コロナウイルスがつくられる
000000
討議
新型コロナウイルス
国際
日本
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
01:01ブラジル上院、大統領を大量殺人で非難　新型コロナの対応で
00:25FIFA加盟10か国以上が脱退を検討　原因は毎2年のＷ杯開催
昨日無益な妥協：フルシチョフと河野一郎の領土交渉内容　1956年共同宣言
昨日揺れる船に四苦八苦　漁師が船内の様子を公開
昨日福岡　バス内で男児死亡の幼稚園　複数園児に暴言・体罰の疑い
昨日消滅の運命たどるアルプスの氷河　原因究明のため科学者らが調査
昨日英国発のコロナ新変異株がイスラエルで児童から検出
昨日韓国外務部　北朝鮮に対する制裁解除の可能性についてコメント
昨日ブルームバーグが指摘　欧州への天然ガス供給増強でのロシアの条件
昨日ヒトのアデノウイルスベクターワクチンの利点が示される　ロシア製「スプートニクV」の後押しとなるか
昨日中国人の対日印象、6割強が「良くない」　日本人は9割　共同世論調査で判明
昨日新型コロナのパンデミック時におけるミームの利点が明らかに
昨日米NY　ブタの腎臓を人間に　移植手術成功
昨日阿蘇山の大規模噴火　噴煙が上空にたなびく
昨日Google、独自のプロセッサを搭載した「Pixel 6」シリーズを発表
昨日ジョコビッチ、全豪OP出場ピンチ　豪入国にワクチン接種義務化
昨日群馬大病院で乳児10人が血症　水道水から基準値超える窒素検出
昨日サムライと慕われた元シベリア抑留者　中川義照さんのお墓が待望の完成
昨日インド　洪水や土砂崩れで約50人死亡
昨日米国　看護師が患者4人に空気を注入して殺害