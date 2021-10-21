https://jp.sputniknews.com/20211021/9343118.html

ブラジル上院、大統領を大量殺人で非難 新型コロナの対応で

ブラジル上院、大統領を大量殺人で非難 新型コロナの対応で

ブラジル上院の委員会は、新型コロナウイルス対応を巡り、ボルソナロ大統領を大量殺人の容疑で訴追するよう勧告した。CNNが報じた。 2021年10月21日, Sputnik 日本

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CNNによると、ボルソナロ大統領とその他の政府当局者は、集団免疫の獲得を期待して新型コロナウイルスが蔓延するのを放置したとして非難されている。上院委員会の報告書の著者は、ブラジル国内の新型コロナウイルスによる死者数の半数超が、ボルソナロ政権と大統領本人の責任によるものだと考えている。報告書の草案では、ボルソナロ大統領の3人の息子や一連の現職または元職の政府高官ら69人に対する刑事訴追も勧告している。ブラジルは現在、新型コロナウイルスの累計感染者数が世界で3番目に多い。累計感染者数は2166万4879人、死者数は60万3855人。関連ニュース

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