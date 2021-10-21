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https://jp.sputniknews.com/20211021/9347947.html
日本企業、極東最大手の林産企業の株式取得に関する届出を行う＝マスコミ
日本企業、極東最大手の林産企業の株式取得に関する届出を行う＝マスコミ
日本の木造分譲住宅建設トップの飯田グループホールディングスは、ロシア極東最大手の林産企業RFPグループの株式取得に関する届出を行った。取引は約1億5000万ドル（約170億9500万円）に上る可能性がある。露紙RBKが報じた。 2021年10月21日, Sputnik 日本
2021-10-21T16:55+0900
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経済
露日関係
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飯田グループホールディングス（独自の情報によると、市場の50％以上を占め、年間約5万戸の木造住宅を建設）は、ロシア連邦独占禁止庁（FAS）にRFPグループの株式取得に関する届出を行った。RBKは、飯田グループホールディングスは支配権の獲得を求めていると報じている。取引に詳しい別の情報筋によると、飯田グループホールディングスが株式75％を取得し、残りの25％は既存株主が保有する。RFP（Russia Forest Products）グループは、極東最大手の林産企業で、ロシアからアジア諸国への木材輸出のリーダー企業の1つ。関連記事
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日本企業、極東最大手の林産企業の株式取得に関する届出を行う＝マスコミ
日本の木造分譲住宅建設トップの飯田グループホールディングスは、ロシア極東最大手の林産企業RFPグループの株式取得に関する届出を行った。取引は約1億5000万ドル（約170億9500万円）に上る可能性がある。露紙RBKが報じた。
飯田グループホールディングス（独自の情報によると、市場の50％以上を占め、年間約5万戸の木造住宅を建設）は、ロシア連邦独占禁止庁（FAS）にRFPグループの株式取得に関する届出を行った。
RBKは、飯田グループホールディングスは支配権の獲得を求めていると報じている。取引に詳しい別の情報筋によると、飯田グループホールディングスが株式75％を取得し、残りの25％は既存株主が保有する。
RFP（Russia Forest Products）グループは、極東最大手の林産企業
で、ロシアからアジア諸国への木材輸出のリーダー企業の1つ。