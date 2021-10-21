登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211021/9348265.html
ロシア南部の原子力発電所で蒸気漏れ
ロシア南部の原子力発電所で蒸気漏れ
ロシア南部にあるロストフ原子力発電所で蒸気漏れが起こり、2号機の稼働が停止された。緊急対応当局がリア・ノーヴォスチ通信に明らかにした。 2021年10月21日, Sputnik 日本
2021-10-21T17:42+0900
2021-10-21T17:22+0900
ロシア
事件
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/582/26/5822600_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_cab8652846d2b4a913cba0ce26ef8173.jpg
当局者は「蒸気漏れにより、ロストフ原発２号機の稼働が停止され、修理されることになった」と述べた。当局者によると、人的被害は出ておらず、原発敷地内の放射線量も基準値を超えておらず、3基の原子炉が稼働を続けている。現在、蒸気漏れの調査が行われている。ロシアの国営原子力企業「ロスアトム」の関係者がリア・ノーヴォスチ通信に伝えたところによると、21日、ロストフ原発2号機は、蒸気が確認された原子炉内の熱機械設備の規定された作業手順に従って稼働が停止された。状況は正常で、安全上の脅威はないという。関連記事
ロシア
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/582/26/5822600_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_8301aae85c402d7611ad153275604bce.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ロシア, 事件

ロシア南部の原子力発電所で蒸気漏れ

17:42 21.10.2021
CC BY 2.0 / Tristan Schmurr / Radioactive graffiti放射能線（イメージ）
放射能線（イメージ） - Sputnik 日本, 1920, 21.10.2021
CC BY 2.0 / Tristan Schmurr / Radioactive graffiti
フォローする
ロシア南部にあるロストフ原子力発電所で蒸気漏れが起こり、2号機の稼働が停止された。緊急対応当局がリア・ノーヴォスチ通信に明らかにした。
当局者は「蒸気漏れにより、ロストフ原発２号機の稼働が停止され、修理されることになった」と述べた。
当局者によると、人的被害は出ておらず、原発敷地内の放射線量も基準値を超えておらず、3基の原子炉が稼働を続けている。現在、蒸気漏れの調査が行われている。
ロシアの国営原子力企業「ロスアトム」の関係者がリア・ノーヴォスチ通信に伝えたところによると、21日、ロストフ原発2号機は、蒸気が確認された原子炉内の熱機械設備の規定された作業手順に従って稼働が停止された。状況は正常で、安全上の脅威はないという。
関連記事
ロシアの小1天才男児　原発の「運転」にトライ
岸田首相　福島第一原発を視察
000000
討議
新型コロナウイルス
国際
日本
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
18:19日本　東海道南方沖でM5.8の地震　津波の心配なし
18:16脳卒中の発症リスクを80％低減する食品とは　研究者が明らかに
17:42ロシア南部の原子力発電所で蒸気漏れ
17:20生ゴミから水のろ過用フィルターが作られる　米国の大学院生が発表
16:55日本企業、極東最大手の林産企業の株式取得に関する届出を行う＝マスコミ
16:37トランプ氏　ハイテク企業の「暴政」に対抗して新たなSNSの立ち上げを発表
15:55日本　LNG在庫が過去５年で最高水準
15:09インド、10億人超が新型コロナワクチンを少なくとも1回接種
14:30日本　河井元法相が控訴取り下げ　実刑判決が確定＝マスコミ
14:08ノルシュテイン監督の展示会がモスクワのユダヤ人博物館で開催
13:25大統領から各市民まで　アルゼンチン全国民の個人データがハッカー攻撃で漏洩
12:41ゼニト・ペテルブルクのファン、ロシア帝国建国300年を祝うパフォーマンスを披露【写真】
12:00ナワリヌイ氏の側近に指名手配＝露内務省
11:27米国、北朝鮮への敵意を否定　ただし制裁遂行は更に強化へ
11:01MRI装置の中で頭部打撃で患者が即死　韓国
10:34トルコでチェチェン系ロシア市民4人が逮捕、スパイ容疑
09:55ウクライナの天然ガス輸送業者、露ノードストリーム2の承認阻止を目指してドイツとの交渉に参加を申請
09:21バイデン氏、中国による極超音速兵器の発射実験に懸念を表明
08:42自民単独過半数うかがう　立民、野党共闘で接戦区増
08:00英国　全ての使い捨て用品の使用に課金開始へ