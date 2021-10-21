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日本　東海道南方沖でM5.8の地震　津波の心配なし
日本　東海道南方沖でM5.8の地震　津波の心配なし
日本時間21日17時37分ごろ、日本の東海道南方沖でマグニチュード（M）5.8の地震があった。この地震による津波の心配はないという。 2021年10月21日, Sputnik 日本
2021-10-21T18:19+0900
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日本の気象庁によると、震源地は東海道南方沖、震源の深さは380キロ、地震の規模（マグニチュード）は5.8だった。関連記事
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日本　東海道南方沖でM5.8の地震　津波の心配なし

18:19 21.10.2021 (Updated: 18:30 21.10.2021)
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地震計（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 21.10.2021
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日本時間21日17時37分ごろ、日本の東海道南方沖でマグニチュード（M）5.8の地震があった。この地震による津波の心配はないという。
日本の気象庁によると、震源地は東海道南方沖、震源の深さは380キロ、地震の規模（マグニチュード）は5.8だった。
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