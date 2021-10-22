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米国防総省　極超音速兵器の開発実験成功を発表
米国防総省　極超音速兵器の開発実験成功を発表
米国防総省は極超音速兵器の開発を目的とした3つのテストに成功したことを発表した。マスコミ各社が報じている。 2021年10月22日, Sputnik 日本
2021-10-22T04:54+0900
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米国
未来の戦争　世界各国の軍事バランスはどう維持されているか
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ロイター通信によると、米国防総省は、米陸軍と海軍が20日に「極超音速兵器の部材のプロットタイプのテスト」を行ったと発表した。同省はすべてのテストが「成功した」と強調している。テストは米東海岸バージニア州にあるNASAのワロップス宇宙飛行施設で行われた。関連ニュース
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米国, 未来の戦争　世界各国の軍事バランスはどう維持されているか

米国防総省　極超音速兵器の開発実験成功を発表

04:54 22.10.2021
© AFP 2021 / Saul Loeb米国防総省
米国防総省 - Sputnik 日本, 1920, 22.10.2021
© AFP 2021 / Saul Loeb
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米国防総省は極超音速兵器の開発を目的とした3つのテストに成功したことを発表した。マスコミ各社が報じている。
ロイター通信によると、米国防総省は、米陸軍と海軍が20日に「極超音速兵器の部材のプロットタイプのテスト」を行ったと発表した。
金正恩氏 - Sputnik 日本, 1920, 19.10.2021
北朝鮮の弾道ミサイル発射　専門家らが精察
10月19日, 19:35
同省はすべてのテストが「成功した」と強調している。
テストは米東海岸バージニア州にあるNASAのワロップス宇宙飛行施設で行われた。
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