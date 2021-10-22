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https://jp.sputniknews.com/20211022/9352911.html
米国防総省 極超音速兵器の開発実験成功を発表
米国防総省 極超音速兵器の開発実験成功を発表
米国防総省は極超音速兵器の開発を目的とした3つのテストに成功したことを発表した。マスコミ各社が報じている。 2021年10月22日, Sputnik 日本
2021-10-22T04:54+0900
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米国
未来の戦争 世界各国の軍事バランスはどう維持されているか
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ロイター通信によると、米国防総省は、米陸軍と海軍が20日に「極超音速兵器の部材のプロットタイプのテスト」を行ったと発表した。同省はすべてのテストが「成功した」と強調している。テストは米東海岸バージニア州にあるNASAのワロップス宇宙飛行施設で行われた。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20211019/9331733.html
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米国防総省 極超音速兵器の開発実験成功を発表
米国防総省は極超音速兵器の開発を目的とした3つのテストに成功したことを発表した。マスコミ各社が報じている。
ロイター通信によると
、米国防総省は、米陸軍と海軍が20日に「極超音速兵器の部材のプロットタイプのテスト」を行ったと発表した。
同省はすべてのテストが「成功した」と強調している。
テストは米東海岸バージニア州にあるNASAのワロップス宇宙飛行施設で行われた。