登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211022/9353726.html
中国の国連大使が米国をけん制、台湾を危険な方向に動すな
中国の国連大使が米国をけん制、台湾を危険な方向に動すな
中国の張軍国連大使は台湾情勢を危険な方向に動かさないよう米国に要請した。 2021年10月22日, Sputnik 日本
2021-10-22T10:39+0900
2021-10-22T10:39+0900
2021-10-22T10:39+0900
米国
中国
台湾
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/627/07/6270794_0:176:3000:1864_1920x0_80_0_0_38d3feda5915291886c518601ff85e56.jpg
中国の張国連大使は次のように発言した。このように張国連大使は発言し、台湾における有事で「米国が利を得ることはない」と牽制した。関連ニュース
米国
中国
台湾
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/627/07/6270794_316:0:2983:2000_1920x0_80_0_0_cda6a74627c9fb3d2abea76ae57dd9d4.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
米国, 中国, 台湾
中国の国連大使が米国をけん制、台湾を危険な方向に動すな
中国の張軍国連大使は台湾情勢を危険な方向に動かさないよう米国に要請した。
米国をはじめとする一部の国々は、危険な行為を画策しており、台湾情勢を危険な方向に導いている。今こそこうした行為を中止するよう米国に要請する必要がある。 台湾を戦争に引き込むことに誰も関心を持っていない。
このように張国連大使は発言し、台湾における有事で「米国が利を得ることはない」と牽制した。