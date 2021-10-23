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首相、日米同盟強化へ意欲 国際会議にメッセージ
首相、日米同盟強化へ意欲 国際会議にメッセージ
岸田文雄首相は23日、東京都内で開かれた日米関係に関する国際会議にビデオメッセージを寄せ、日米同盟の強化に意欲を示した。「バイデン米大統領と共に、自由で開かれたインド太平洋の具体化を戦略的に推進し、日米同盟をさらなる高みに引き上げていく」と述べた。 2021年10月23日, Sputnik 日本
2021-10-23T15:11+0900
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同時に、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮や、中国海警局船による沖縄県・尖閣諸島周辺への領海侵入などを念頭に「岸田内閣では、同盟を基軸として毅然とした外交を展開していく」と強調した。自民党の甘利明幹事長はビデオメッセージで、防衛技術の国外流出を防ぐため「特許の非公開制度をつくらないとならない」と指摘した。(c)KYODONEWS
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日米関係, 米国, 岸田文雄
首相、日米同盟強化へ意欲 国際会議にメッセージ
15:11 23.10.2021 (Updated: 15:12 23.10.2021)
岸田文雄首相は23日、東京都内で開かれた日米関係に関する国際会議にビデオメッセージを寄せ、日米同盟の強化に意欲を示した。「バイデン米大統領と共に、自由で開かれたインド太平洋の具体化を戦略的に推進し、日米同盟をさらなる高みに引き上げていく」と述べた。
同時に、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮や、中国海警局船による沖縄県・尖閣諸島周辺への領海侵入などを念頭に「岸田内閣では、同盟を基軸として毅然とした外交を展開していく」と強調した。
自民党の甘利明幹事長はビデオメッセージで、防衛技術の国外流出を防ぐため「特許の非公開制度をつくらないとならない」と指摘した。