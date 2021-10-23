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米国への不法入国者、１年間で約170万人に

米国への不法入国者、１年間で約170万人に

米税関・国境警備局は、米国に不法に越境し身柄を拘束された人が、9月末までの1年間でおよそ170万人に上り、過去最多を更新したと明らかにした。 2021年10月23日, Sputnik 日本

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同局によると、9月末までに、メキシコから不法に国境を越えて入国した人の数は173万 4686人だった。米当局は、1960年から不法越境者の統計をまとめているが、その数は2020年に45万8088 人、2019年には97万7509人だった。月別では、7月が21万3593人で最多となり、8月、9月はやや減少を見せた。関連ニュース

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