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https://jp.sputniknews.com/20211023/9361508.html
米国への不法入国者、１年間で約170万人に
米国への不法入国者、１年間で約170万人に
米税関・国境警備局は、米国に不法に越境し身柄を拘束された人が、9月末までの1年間でおよそ170万人に上り、過去最多を更新したと明らかにした。 2021年10月23日, Sputnik 日本
2021-10-23T09:33+0900
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米国
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同局によると、9月末までに、メキシコから不法に国境を越えて入国した人の数は173万 4686人だった。米当局は、1960年から不法越境者の統計をまとめているが、その数は2020年に45万8088 人、2019年には97万7509人だった。月別では、7月が21万3593人で最多となり、8月、9月はやや減少を見せた。関連ニュース
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米国への不法入国者、１年間で約170万人に
米税関・国境警備局は、米国に不法に越境し身柄を拘束された人が、9月末までの1年間でおよそ170万人に上り、過去最多を更新したと明らかにした。
同局
によると、9月末までに、メキシコから不法に国境を越えて入国した人の数は173万 4686人だった。
米当局は、1960年から不法越境者の統計をまとめているが、その数は2020年に45万8088 人、2019年には97万7509人だった。
月別では、7月が21万3593人で最多となり、8月、9月はやや減少を見せた。