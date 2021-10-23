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https://jp.sputniknews.com/20211023/9362507.html
台湾でM5.3の地震
台湾でM5.3の地震
台湾北東部で23日、マグニチュード5.3の地震が発生した。台湾中央気象局が発表した。 2021年10月23日, Sputnik 日本
2021-10-23T13:12+0900
2021-10-23T13:12+0900
2021-10-23T13:14+0900
災害・事故・事件
地震
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地震は現地時間23日11時16分（日本時間12時16分）に観測された。震源地は花蓮市の北東9キロの海岸線上で、 震源の深さは25.8キロ。花蓮県、宜蘭県、南投県、台中市などの地域で揺れが観測された。今のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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台湾でM5.3の地震
13:12 23.10.2021 (Updated: 13:14 23.10.2021)
台湾北東部で23日、マグニチュード5.3の地震が発生した。台湾中央気象局が発表した。
地震は現地時間23日11時16分（日本時間12時16分）に観測された。
震源地は花蓮市の北東9キロの海岸線上で、 震源の深さは25.8キロ。
花蓮県、宜蘭県、南投県、台中市などの地域で揺れが観測された。
今のところ、津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。