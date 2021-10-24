望ましい選挙結果を尋ねたところ「与党と野党の勢力伯仲」が49.4％で前回より4.2ポイント増加した。 回答は固定電話630人、携帯電話627人。(c)KYODONEWS

比例自民29％、立民11％ 衆院選、共同通信世論調査

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共同通信社は23、24両日、衆院選に対する有権者の関心や政党支持傾向を探る全国電話世論調査（第2回トレンド調査）を実施した。比例代表の投票先は自民党29.9％、立憲民主党11.6％で、両党の差は16、17両日実施の前回調査より1.6ポイント縮まった。5野党は210の小選挙区で候補を一本化し、与党との対決構図をつくった。調査で野党一本化について聞くと「評価する」44.7％、「評価しない」48.5％だった。