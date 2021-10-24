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https://jp.sputniknews.com/20211024/3nhk-9369087.html
日本の美浜原発3号機、定期検査に入る＝NHK
日本の美浜原発3号機、定期検査に入る＝NHK
日本の福井県にある美浜原子力発電所3号機が23日、運転を停止して定期検査に入った。テロ対策施設の工事が期限に間に合わないため。NHKが報じた。 2021年10月24日, Sputnik 日本
2021-10-24T19:01+0900
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NHKによると、美浜原発3号機は今年6月、運転開始から40年を超えた原発として日本国内で初めて再稼働したが、国が設置を義務付けているテロ対策施設の工事が期限に間に合わないため、運転を停止して定期検査に入った。施設は来年9月ごろに完成する見込みで、関西電力は、来年10月中旬の運転再開を目指すという。関連ニュース
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日本の美浜原発3号機、定期検査に入る＝NHK
日本の福井県にある美浜原子力発電所3号機が23日、運転を停止して定期検査に入った。テロ対策施設の工事が期限に間に合わないため。NHKが報じた。
NHK
によると、美浜原発3号機は今年6月、運転開始から40年を超えた原発として日本国内で初めて再稼働したが、国が設置を義務付けているテロ対策施設の工事が期限に間に合わないため、運転を停止して定期検査に入った。
施設は来年9月ごろに完成する見込みで、関西電力は、来年10月中旬の運転再開を目指すという。