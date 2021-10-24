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エメリヤーエンコ選手、対戦相手に「危険は感じなかった」
エメリヤーエンコ選手、対戦相手に「危険は感じなかった」
総合格闘家、フョードル・エメリヤーエンコ選手の驚くべきカムバックは週末のスポーツ界を震撼させた。MMAのレジェンドは2年のブランクや年齢をものともせず、有利とされていた米国のティモシー・ジョンソン選手を撃破した。 2021年10月24日, Sputnik 日本
2021-10-24T14:54+0900
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対戦はベラトール269シーズンの第1戦となり、エメリヤーエンコ選手が1ラウンドでKO勝ちを決めた。選手は試合後、次のようにコメントした。試合後の記者会見で、エメリヤーエンコ選手はキャリアを継続する計画について記者団に明し、 「全ての負荷を私は耐え抜いた、今後も訓練を続ける」と発言、キャリアを終える前にもう一度リングに上がる覚悟を示した。関連ニュース
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エメリヤーエンコ選手、対戦相手に「危険は感じなかった」

14:54 24.10.2021
© Sputnik / Nina Zotina / フォトバンクに移行Многократный чемпион мира в смешанных единоборствах Федор Емельяненко
Многократный чемпион мира в смешанных единоборствах Федор Емельяненко - Sputnik 日本, 1920, 24.10.2021
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総合格闘家、フョードル・エメリヤーエンコ選手の驚くべきカムバックは週末のスポーツ界を震撼させた。MMAのレジェンドは2年のブランクや年齢をものともせず、有利とされていた米国のティモシー・ジョンソン選手を撃破した。
対戦はベラトール269シーズンの第1戦となり、エメリヤーエンコ選手が1ラウンドでKO勝ちを決めた。
「心から日本を愛した」　エメリヤーエンコ、できれば日本で引退試合をしたいと語る - Sputnik 日本, 1920, 24.10.2021
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07:31
選手は試合後、次のようにコメントした。
私は危険を感じなかった。私は彼よりも速い、そして距離も良く分かっていた。であれば勝利は時間の問題だった。
試合後の記者会見で、エメリヤーエンコ選手はキャリアを継続する計画について記者団に明し、 「全ての負荷を私は耐え抜いた、今後も訓練を続ける」と発言、キャリアを終える前にもう一度リングに上がる覚悟を示した。
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