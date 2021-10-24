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スケートアメリカ ヴィンセント・ジョウが優勝
スケートアメリカ ヴィンセント・ジョウが優勝
米ラスベガスで開催のフィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第1戦、スケートアメリカの男子シングルで、米国のヴィンセント・ジョウ選手が5本の4回転ジャンプをきれいに決めて優勝した。 2021年10月24日, Sputnik 日本
2021-10-24T17:58+0900
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ジョウ選手はフリーで198.13点をマークし、SPとの合計295.56点で勝利した。2位は、日本の宇野昌磨選手（270.68）。3位は、米国のネーサン・チェン選手（269.37）。関連ニュース
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スケートアメリカ ヴィンセント・ジョウが優勝
米ラスベガスで開催のフィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第1戦、スケートアメリカの男子シングルで、米国のヴィンセント・ジョウ選手が5本の4回転ジャンプをきれいに決めて優勝した。
ジョウ選手はフリーで198.13点をマークし、SPとの合計295.56点で勝利した。
2位は、日本の宇野昌磨選手（270.68）。3位は、米国のネーサン・チェン選手（269.37）。