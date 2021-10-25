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マイケル・ジョーダンのシューズ　147万ドルで落札
マイケル・ジョーダンのシューズ　147万ドルで落札
米バスケットボールのスター選手、マイケル・ジョーダン氏のシューズがオークションで記録的価格の147万ドル（約1億6700万円）で落札された。BBCニュースが報じた。 2021年10月25日, Sputnik 日本
2021-10-25T19:10+0900
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24日、同氏のシューズがラスベガスのサザビーズのオークションで落札された。これまでシューズの価格は約100万ドルから150万ドルと評価されていた。シューズにはジョーダン氏のサインが入っており、有名なコレクターのニック・フィオレッラ氏が手中におさめた。シューズはナイキ製でジョーダン選手用に特注されたもので、1984年に「シカゴ・ブルズ」での初シーズンの際に使用したとされる。また、同年、ナイキ社とジョーダン氏は、シューズとウェアーのシグネイチャーブランド「Air Jordan」を発表している。
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マイケル・ジョーダンのシューズ　147万ドルで落札

19:10 25.10.2021
© AP Photo / Charles Rex ArbogastЗвезда НБА Майкл Джордан улыбается журналистам в Чикаго
Звезда НБА Майкл Джордан улыбается журналистам в Чикаго - Sputnik 日本, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
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米バスケットボールのスター選手、マイケル・ジョーダン氏のシューズがオークションで記録的価格の147万ドル（約1億6700万円）で落札された。BBCニュースが報じた。
24日、同氏のシューズがラスベガスのサザビーズのオークションで落札された。これまでシューズの価格は約100万ドルから150万ドルと評価されていた。シューズにはジョーダン氏のサインが入っており、有名なコレクターのニック・フィオレッラ氏が手中におさめた。
シューズはナイキ製でジョーダン選手用に特注されたもので、1984年に「シカゴ・ブルズ」での初シーズンの際に使用したとされる。また、同年、ナイキ社とジョーダン氏は、シューズとウェアーのシグネイチャーブランド「Air Jordan」を発表している。
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