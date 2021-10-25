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https://jp.sputniknews.com/20211025/9369735.html
ナイジェリア、独自のデジタル通貨発行へ
ナイジェリア、独自のデジタル通貨発行へ
ナイジェリアのブハリ大統領は25日、同国独自のデジタル通貨eNairaの発行を発表する。ナイジェリア中央銀行のプレスリリースによると、25日にeNaira に関する発表が行われる。 2021年10月25日, Sputnik 日本
2021-10-25T01:01+0900
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ナイジェリア中央銀行は、数年間にわたってデジタル通貨をつくる可能性について調査を行ってきたという。デジタル通貨eNairaは、ナイジェリアの人口のすべての層の金融取引を簡素化するためのものとされている。中央銀行は、引き続きeNairaの開発パートナーと協力し、すべての利用者、特にナイジェリアの農村地域や銀行口座を持たない人たちのために、システム障害が発生しない稼働を提供すると強調している。関連ニュース
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ナイジェリアのブハリ大統領は25日、同国独自のデジタル通貨eNairaの発行を発表する。ナイジェリア中央銀行のプレスリリースによると、25日にeNaira に関する発表が行われる。
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は、数年間にわたってデジタル通貨をつくる可能性について調査を行ってきたという。デジタル通貨eNairaは、ナイジェリアの人口のすべての層の金融取引を簡素化するためのものとされている。
中央銀行は、引き続きeNairaの開発パートナーと協力し、すべての利用者、特にナイジェリアの農村地域や銀行口座を持たない人たちのために、システム障害が発生しない稼働を提供すると強調している。