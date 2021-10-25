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岸田首相「厳粛に受け止める」　参院補選、静岡で与党敗北
岸田首相「厳粛に受け止める」　参院補選、静岡で与党敗北
... 2021年10月25日, Sputnik 日本
2021-10-25T12:01+0900
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首相は静岡で自民候補が敗北した要因について「しっかり分析し、気持ちを引き締めて衆院選に向けて努力を続けていきたい」と東京都内で記者団に語った。(c)KYODONEWS
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岸田首相「厳粛に受け止める」　参院補選、静岡で与党敗北

12:01 25.10.2021
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３１日投開票の衆院選は２５日、前哨戦とされた参院静岡、山口両選挙区の補欠選挙から一夜が明けて後半戦に入った。与党が１勝１敗となった結果を受け、岸田文雄首相は「山口は信任をいただき、静岡は残念な結果となった。県民の皆さんの判断を厳粛に受け止めたい」と述べた。立憲民主党の安住淳国対委員長は「接戦を勝ち抜けたのは大きな自信になった」と指摘した。野党は自公政権への失望の表れとみて、衆院選へ追い風になると期待している。
首相は静岡で自民候補が敗北した要因について「しっかり分析し、気持ちを引き締めて衆院選に向けて努力を続けていきたい」と東京都内で記者団に語った。
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