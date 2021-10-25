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岸田首相「厳粛に受け止める」 参院補選、静岡で与党敗北

岸田首相「厳粛に受け止める」 参院補選、静岡で与党敗北

... 2021年10月25日, Sputnik 日本

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首相は静岡で自民候補が敗北した要因について「しっかり分析し、気持ちを引き締めて衆院選に向けて努力を続けていきたい」と東京都内で記者団に語った。(c)KYODONEWS

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