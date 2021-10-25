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『永遠は今』：ピラミッド前で現代アート展が開催
『永遠は今』：ピラミッド前で現代アート展が開催
エジプト・ギザの大ピラミッド周辺で、国際的な現代アート展「Forever Is Now（永遠は今）」が開催された。展示会には世界中の現代アーティストら10人が参加し、ピラミッドとインスタレーション（空間全体を作品とみなす芸術）が共演をはたした。 2021年10月25日, Sputnik 日本
2021-10-25T22:21+0900
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展示会はエジプトの芸術文化を支援する企業「Art D'Egypte」や外務省、ユネスコなどの後援のもと開催された。作品はピラミッド前に設置され、古代遺産と現代アートの融合を楽しむことができる。展示会は11月7日まで開催予定。
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『永遠は今』：ピラミッド前で現代アート展が開催
エジプト・ギザの大ピラミッド周辺で、国際的な現代アート展「Forever Is Now（永遠は今）」が開催された。展示会には世界中の現代アーティストら10人が参加し、ピラミッドとインスタレーション（空間全体を作品とみなす芸術）が共演をはたした。
展示会はエジプトの芸術文化を支援する企業「Art D'Egypte」や外務省、ユネスコなどの後援のもと開催された。作品はピラミッド前に設置され、古代遺産と現代アートの融合を楽しむことができる。
© AFP 2021 / Patrick Baz / Art d’Egypte
イタリア人アーティスト、ロレンツォ・クイン氏の作品『Together』の前に立つラクダ
イタリア人アーティスト、ロレンツォ・クイン氏の作品『Together』の前に立つラクダ
© AFP 2021 / Patrick Baz / Art d’Egypte
米国人アーティスト、ジセラ・コロン氏の作品『Eternity Now』の前を通る観光客
米国人アーティスト、ジセラ・コロン氏の作品『Eternity Now』の前を通る観光客
© AFP 2021 / Ahmed Hasan / XGTY / Art d’Egypte
ウクライナ人アーティスト、アレクサンドル・ポノマリョフ氏の作品『Ouroboros』
ウクライナ人アーティスト、アレクサンドル・ポノマリョフ氏の作品『Ouroboros』
© AFP 2021 / Ahmed Hasan
ピラミッド前に設置されたインスタレーションのそばで遊ぶ子犬
ピラミッド前に設置されたインスタレーションのそばで遊ぶ子犬
© AFP 2021 / Ammar Abd Rabbo / Art d’Egypte
ピラミッド前で食事をする展示会の参加者ら
© AFP 2021 / Ammar Abd Rabbo / Art d’Egypte
エジプト人アーティスト、モアタズ・ナスル氏の作品『Batrakh』の前でポーズをとる観光客
エジプト人アーティスト、モアタズ・ナスル氏の作品『Batrakh』の前でポーズをとる観光客
© AFP 2021 / Patrick Baz / Art d’Egypte
ブラジル人アーティスト、ジョアン・トレヴィサン氏の作品『body that rises』（左）とシェイン・ギルギス氏の作品『here have I returned』（右）
ブラジル人アーティスト、ジョアン・トレヴィサン氏の作品『body that rises』（左）とシェイン・ギルギス氏の作品『here have I returned』（右）
© AFP 2021 / Ahmed Hasan
展示されたインスタレーションを見て回る観光客
© AFP 2021 / Ammar Abd Rabbo / Art d’Egypte
展示会でのディナーの様子
© AFP 2021 / Patrick Baz / Art d’Egypte
イタリア人アーティスト、ロレンツォ・クイン氏の作品『Together』
イタリア人アーティスト、ロレンツォ・クイン氏の作品『Together』