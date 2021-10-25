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『永遠は今』：ピラミッド前で現代アート展が開催

『永遠は今』：ピラミッド前で現代アート展が開催

エジプト・ギザの大ピラミッド周辺で、国際的な現代アート展「Forever Is Now（永遠は今）」が開催された。展示会には世界中の現代アーティストら10人が参加し、ピラミッドとインスタレーション（空間全体を作品とみなす芸術）が共演をはたした。 2021年10月25日, Sputnik 日本

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展示会はエジプトの芸術文化を支援する企業「Art D'Egypte」や外務省、ユネスコなどの後援のもと開催された。作品はピラミッド前に設置され、古代遺産と現代アートの融合を楽しむことができる。展示会は11月7日まで開催予定。

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