登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211026/9379283.html
韓国とフィリピン、自由貿易協定締結 95％関税撤廃
韓国とフィリピン、自由貿易協定締結 95％関税撤廃
韓国とフィリピンは26日、自由貿易協定を締結した。最終的に約95％の関税が撤廃される。 2021年10月26日, Sputnik 日本
2021-10-26T14:53+0900
2021-10-26T14:53+0900
2021-10-26T14:53+0900
経済
韓国
フィリピン
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/0a/17/7873109_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a95856f10c6f301f2b2f6673c08c52a5.jpg
今回の自由貿易協定締結により、韓国はフィリピンからの輸入品の関税を最大94.8％、フィリピンは韓国の自動車と自動車部品を含む関税を最大96.5％撤廃する見込み。韓国が東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国と自由貿易協定を締結したのは、シンガポール、ベトナム、マレーシア、カンボジアに続いて5カ国目。関連記事
https://jp.sputniknews.com/20211015/8766150.html
韓国
フィリピン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/0a/17/7873109_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_bb62d9898b876c26d3894b66adf480b9.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
経済, 韓国, フィリピン
韓国とフィリピン、自由貿易協定締結 95％関税撤廃
韓国とフィリピンは26日、自由貿易協定を締結した。最終的に約95％の関税が撤廃される。
今回の自由貿易協定締結により、韓国はフィリピンからの輸入品の関税を最大94.8％、フィリピンは韓国の自動車と自動車部品を含む関税を最大96.5％撤廃する見込み。
韓国が東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国と自由貿易協定を締結したのは、シンガポール、ベトナム、マレーシア、カンボジアに続いて5カ国目。