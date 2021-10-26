https://jp.sputniknews.com/20211026/9379283.html

韓国とフィリピン、自由貿易協定締結 95％関税撤廃

韓国とフィリピン、自由貿易協定締結 95％関税撤廃

韓国とフィリピンは26日、自由貿易協定を締結した。最終的に約95％の関税が撤廃される。 2021年10月26日, Sputnik 日本

2021-10-26T14:53+0900

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今回の自由貿易協定締結により、韓国はフィリピンからの輸入品の関税を最大94.8％、フィリピンは韓国の自動車と自動車部品を含む関税を最大96.5％撤廃する見込み。韓国が東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国と自由貿易協定を締結したのは、シンガポール、ベトナム、マレーシア、カンボジアに続いて5カ国目。関連記事

https://jp.sputniknews.com/20211015/8766150.html

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