登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211026/9379447.html
岸田首相、COP26首脳会合に出席の意向
岸田首相、COP26首脳会合に出席の意向
日本の岸田首相は26日、英国で開かれる第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP26）の首脳会合に出席する意向を明らかにした。NHKなどの日本のマスコミが報じた。 2021年10月26日, Sputnik 日本
2021-10-26T15:30+0900
2021-10-26T15:30+0900
岸田文雄
気候変動
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/9372644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d764a2d2e82f09febcb4d29f23ebcb07.jpg
NHKによると、岸田首相は同日、首相官邸で開かれた気候変動対策に関する有識者会議のメンバーと会談し、「私も、COP26に出席をして、議論に貢献していきたい」と述べ、COP26の首脳会合に出席する意向を明らかにした。COP26首脳会合は、英国で11月1、2両日に開催される予定。関連記事
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/9372644_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_26f5a74408a8de31d0a9d77c4b3c0927.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
岸田文雄, 気候変動

岸田首相、COP26首脳会合に出席の意向

15:30 26.10.2021
© AFP 2021 / Philip Fong岸田首相
岸田首相 - Sputnik 日本, 1920, 26.10.2021
© AFP 2021 / Philip Fong
フォローする
日本の岸田首相は26日、英国で開かれる第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP26）の首脳会合に出席する意向を明らかにした。NHKなどの日本のマスコミが報じた。
NHKによると、岸田首相は同日、首相官邸で開かれた気候変動対策に関する有識者会議のメンバーと会談し、「私も、COP26に出席をして、議論に貢献していきたい」と述べ、COP26の首脳会合に出席する意向を明らかにした。
COP26首脳会合は、英国で11月1、2両日に開催される予定。
関連記事
日本　エネルギー基本計画の改定案をCOP26開催前に閣議決定へ
気候変動の脅威に晒される12億人が国連に新環境合意の締結を呼びかけ
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
15:59星出宇宙飛行士搭乗の宇宙船、11月5日にISS離脱へ
15:30岸田首相、COP26首脳会合に出席の意向
14:53韓国とフィリピン、自由貿易協定締結　95％関税撤廃
14:30「哀れな降伏」　ロシアに対するバイデン大統領の2つの敗北
13:52露中艦艇同時通過　日本外務省、両国に重大な関心を持っていることを申し入れる
13:37日本版GPS衛星「みちびき」搭載のH2Aロケット、打ち上げに成功＝NHK
12:45日本、アフガンと周辺国の人道支援に6500万ドルを提供
12:01YouTube、ブラジル大統領のチャンネル凍結　コロナワクチンのフェイクニュースに言及
11:24眞子さまと小室圭さん、婚姻届を提出
10:46米国、スーダンへの資金援助を停止　文民政府への復帰を要求
09:51米国、11月8日から入国者へのワクチン接種義務づけ
08:57クーデター発生のスーダン　抗議活動で7人死亡、140人負傷＝メディア
08:02米アイダホ州で発砲事件　警官含む6人が負傷
07:10モデルナ　11歳以下児童への接種で好結果
06:05プーチン大統領　ジョンソン英首相とアフガン、両国関係を電話協議
05:02アリババ　ジャック・マーCEOの中国権力批判で年間価値損失額が世界トップに
04:00原油先物価格が7年ぶりの高値更新　 WTIは一時85ドル超
03:06野生動物を探索する男性　タランチュラがお出迎え
02:00タイ首相　若手投資家の暗号通貨への関心を懸念
00:55マルウェア隠ぺいのスクリーンセーバーアプリ「イカゲーム」　Google Playで発見