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https://jp.sputniknews.com/20211026/9379447.html
岸田首相、COP26首脳会合に出席の意向
岸田首相、COP26首脳会合に出席の意向
日本の岸田首相は26日、英国で開かれる第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP26）の首脳会合に出席する意向を明らかにした。NHKなどの日本のマスコミが報じた。 2021年10月26日, Sputnik 日本
2021-10-26T15:30+0900
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岸田文雄
気候変動
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NHKによると、岸田首相は同日、首相官邸で開かれた気候変動対策に関する有識者会議のメンバーと会談し、「私も、COP26に出席をして、議論に貢献していきたい」と述べ、COP26の首脳会合に出席する意向を明らかにした。COP26首脳会合は、英国で11月1、2両日に開催される予定。関連記事
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岸田文雄, 気候変動
岸田首相、COP26首脳会合に出席の意向
日本の岸田首相は26日、英国で開かれる第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP26）の首脳会合に出席する意向を明らかにした。NHKなどの日本のマスコミが報じた。
NHKによると、岸田首相
は同日、首相官邸で開かれた気候変動対策に関する有識者会議のメンバーと会談し、「私も、COP26に出席をして、議論に貢献していきたい」と述べ、COP26の首脳会合に出席する意向を明らかにした。
COP26首脳会合は、英国で11月1、2両日に開催される予定。