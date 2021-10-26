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https://jp.sputniknews.com/20211026/9381219.html
東京五輪の新体操金メダリストが世界選手権を欠場
東京五輪の新体操金メダリストが世界選手権を欠場
新体操のブルガリア代表チームが世界選手権大会を欠場する。国際体操連盟がプレスサービスで発表した。 2021年10月26日, Sputnik 日本
2021-10-26T18:50+0900
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スポーツ
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発表では、「残念ながら五輪金メダリストである新体操のブルガリア代表チームが、今週、日本の北九州で開催される世界選手権を欠場する」と述べられている。欠場に至った理由は明らかにされていない。新体操の世界選手権は、10月27日から31日まで、日本の北九州市で開催が予定される。
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東京五輪の新体操金メダリストが世界選手権を欠場
新体操のブルガリア代表チームが世界選手権大会を欠場する。国際体操連盟がプレスサービスで発表した。
発表では、「残念ながら五輪金メダリストである新体操のブルガリア代表チームが、今週、日本の北九州で開催される世界選手権を欠場する」と述べられている
。
欠場に至った理由は明らかにされていない。新体操の世界選手権は、10月27日から31日まで、日本の北九州市で開催が予定される。