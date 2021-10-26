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https://jp.sputniknews.com/20211026/9381469.html
中国の蘭州市、制限措置導入 コロナ拡大で
中国の蘭州市、制限措置導入 コロナ拡大で
中国北西部にある甘粛省の省都・蘭州市当局は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、制限措置の導入を発表した。 2021年10月26日, Sputnik 日本
2021-10-26T20:01+0900
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新型コロナウイルス
中国
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蘭州市では26日から、どうしても必要な場合を除く外出が禁止された。住宅団地では通行許可証システムが導入されており、非接触型の食品デリバリーのみが許可されている。蘭州市当局がSNS「WeChat」に投稿した。蘭州市の人口は370万人超。関連記事
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中国北西部にある甘粛省の省都・蘭州市当局は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、制限措置の導入を発表した。
蘭州市では26日から、どうしても必要な場合を除く外出が禁止された。住宅団地では通行許可証システムが導入されており、非接触型の食品デリバリーのみが許可されている。蘭州市当局がSNS「WeChat」に投稿した。