https://jp.sputniknews.com/20211027/9384466.html

米FDA諮問委員会、5〜11歳へのファイザー製ワクチン接種を推奨

米FDA諮問委員会、5〜11歳へのファイザー製ワクチン接種を推奨

米食品医薬品局（FDA）の諮問委員会は、5〜11歳の児童への新型コロナウイルスワクチン接種を推奨すると決定した。 2021年10月27日, Sputnik 日本

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FDA諮問委員会のメンバー18人のうち、17人がファイザー社製ワクチン接種の利益がリスクを上回るとの見方に賛成した。1人は投票を棄権したもう1つの規制当局である米国疾病予防管理センター（CDC）の専門家が、11月2〜3日にかけて同じ問題について協議する予定。承認された場合、2800万人の児童に対しワクチン接種が可能となる。ホワイトハウスは、CDCの承認から数日以内にワクチン接種を開始できるよう、すでに取り組んでいると発表した。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20211026/9377963.html

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