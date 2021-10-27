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ロシア太平洋艦隊　近い将来に新たに4隻の潜水艦を配備
ロシア太平洋艦隊　近い将来に新たに4隻の潜水艦を配備
近い将来、ロシア太平洋艦隊の潜水艦群に4隻の新たな潜水艦が配備され、強化が図られる。同艦隊司令部が発表した。 2021年10月27日, Sputnik 日本
2021-10-27T14:50+0900
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艦隊に配備されるのは、955型原子力潜水艦「ボレイА」2隻と885型原子力潜水艦 「ヤーセンM」2隻。プロジェクト「ボレイА」の第4世代タイプの原子力潜水艦は、大陸間弾道ミサイルR－30「ブラヴァー」の搭載艦となる。プロジェクト「ヤーセン」の潜水艦は巡航ミサイルを装備する。関連記事
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ロシア太平洋艦隊　近い将来に新たに4隻の潜水艦を配備

14:50 27.10.2021
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ボレイА - Sputnik 日本, 1920, 27.10.2021
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近い将来、ロシア太平洋艦隊の潜水艦群に4隻の新たな潜水艦が配備され、強化が図られる。同艦隊司令部が発表した。
艦隊に配備されるのは、955型原子力潜水艦「ボレイА」2隻と885型原子力潜水艦 「ヤーセンM」2隻。
プロジェクト「ボレイА」の第4世代タイプの原子力潜水艦は、大陸間弾道ミサイルR－30「ブラヴァー」の搭載艦となる。プロジェクト「ヤーセン」の潜水艦は巡航ミサイルを装備する。
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