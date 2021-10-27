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インドで海軍将校が逮捕　潜水艦の極秘情報の漏洩で
インドで海軍将校が逮捕　潜水艦の極秘情報の漏洩で
インドの諜報機関が海軍将校らを逮捕した。彼らは潜水艦の極秘情報の漏洩に関与していた可能性がある。 2021年10月27日, Sputnik 日本
2021-10-27T16:37+0900
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事件は、今後予定されるロシア製の「キロ型」ディーゼル電力潜水艦の最新化についての情報漏洩に関するもの。タイムズ・オブ・インディア紙はインド海軍の発表を引用し、「容疑者は賄賂の見返りとして入札に参加する企業にデータを渡した」と報じている。関連記事
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インドで海軍将校が逮捕　潜水艦の極秘情報の漏洩で

16:37 27.10.2021
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スパイ - Sputnik 日本, 1920, 27.10.2021
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インドの諜報機関が海軍将校らを逮捕した。彼らは潜水艦の極秘情報の漏洩に関与していた可能性がある。
事件は、今後予定されるロシア製の「キロ型」ディーゼル電力潜水艦の最新化についての情報漏洩に関するもの。
タイムズ・オブ・インディア紙はインド海軍の発表を引用し、「容疑者は賄賂の見返りとして入札に参加する企業にデータを渡した」と報じている。
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