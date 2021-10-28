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https://jp.sputniknews.com/20211028/9393155.html
対コロナ、経済再生で支援強化 日中韓とＡＳＥＡＮ首脳
対コロナ、経済再生で支援強化 日中韓とＡＳＥＡＮ首脳
岸田文雄首相は２７日、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）各国と日中韓３カ国によるオンライン首脳会議に出席し、ＡＳＥＡＮ各国に対する新型コロナウイルス対策や経済再生に向けた支援を強化する方針を表明した。ＡＳＥＡＮ独自の「インド太平洋構想」への協力を進める考えも示した。 2021年10月28日, Sputnik 日本
2021-10-28T07:23+0900
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2021-10-28T07:38+0900
国際
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会議には中国の李克強首相、韓国の文在寅大統領が参加。両氏も新型コロナ対策での支援継続を含め、ＡＳＥＡＮと日中韓の枠組みでの連携を強化する考えをそれぞれ示した。核・ミサイル開発を続ける北朝鮮を巡り、岸田首相は国連安全保障理事会の制裁決議の完全履行が不可欠と主張した。(c)KYODONEWS
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対コロナ、経済再生で支援強化 日中韓とＡＳＥＡＮ首脳
07:23 28.10.2021 (Updated: 07:38 28.10.2021)
岸田文雄首相は２７日、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）各国と日中韓３カ国によるオンライン首脳会議に出席し、ＡＳＥＡＮ各国に対する新型コロナウイルス対策や経済再生に向けた支援を強化する方針を表明した。ＡＳＥＡＮ独自の「インド太平洋構想」への協力を進める考えも示した。
会議には中国の李克強首相、韓国の文在寅大統領が参加。両氏も新型コロナ対策での支援継続を含め、ＡＳＥＡＮと日中韓の枠組みでの連携を強化する考えをそれぞれ示した。
核・ミサイル開発を続ける北朝鮮を巡り、岸田首相は国連安全保障理事会の制裁決議の完全履行が不可欠と主張した。