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カムチャツカのカリムスキー火山、海抜4000メートルの高さまで噴煙を噴き上げる
カムチャツカのカリムスキー火山、海抜4000メートルの高さまで噴煙を噴き上げる
露カムチャツカ半島のカリムスキー火山が28日、海抜4000メートルの高さまで噴煙を噴き上げた。火山学者が発表した。 2021年10月28日, Sputnik 日本
2021-10-28T13:50+0900
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火山学者らによると「噴煙は海抜4000メートルの高さまで上がり、火山灰は火山から東に9キロの範囲に広がった」。カリムスキー火山は、26日及び27日にも海抜2500メートルの高さまで噴煙を噴き上げており、3日間で3度目の噴火となった。カリムスキー火山は、カムチャツカ半島にある活火山で、標高は1469メートル。ペトロパブロフスク・カムチャツキー市から115キロに位置する。関連記事
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カムチャツカのカリムスキー火山、海抜4000メートルの高さまで噴煙を噴き上げる
露カムチャツカ半島のカリムスキー火山が28日、海抜4000メートルの高さまで噴煙を噴き上げた。火山学者が発表した。
火山学者らによると「噴煙は海抜4000メートルの高さまで上がり、火山灰は火山から東に9キロの範囲に広がった」。
カリムスキー火山は、26日及び27日にも海抜2500メートルの高さまで噴煙を噴き上げており、3日間で3度目の噴火となった。
カリムスキー火山は、カムチャツカ半島にある活火山で、標高は1469メートル。ペトロパブロフスク・カムチャツキー市から115キロに位置する。