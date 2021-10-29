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https://jp.sputniknews.com/20211029/9403377.html
北朝鮮 飢餓対策にコクチョウ肉
北朝鮮 飢餓対策にコクチョウ肉
北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）は飢餓対策にコクチョウの肉を使用する。東部Kwangpho Duck養鶏場で大規模な養殖が開始された。デイリーメール紙が報じた。 2021年10月29日, Sputnik 日本
2021-10-29T16:10+0900
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北朝鮮当局は、コクチョウの養殖により国民の生活水準を向上させ、飢餓を克服すると期待。当局によると、コクチョウ肉は「薬効があり」「味が良い」という。同紙は北朝鮮農業省報道官の言葉として、コクチョウ肉は「他のどの肉よりタンパク質を含み」また「消化に優れ、抗がん作用がある」と伝えている。国連食糧農業機関（WFP）は、2021年の北朝鮮の食糧不足は約860トンに上ると計算。北朝鮮政府は食料不足の原因を制裁、自然災害、新型コロナ感染としている。
https://jp.sputniknews.com/20210803/8595761.html
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北朝鮮 飢餓対策にコクチョウ肉
北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）は飢餓対策にコクチョウの肉を使用する。東部Kwangpho Duck養鶏場で大規模な養殖が開始された。デイリーメール紙が報じた。
北朝鮮当局
は、コクチョウの養殖により国民の生活水準を向上させ、飢餓を克服すると期待。当局によると、コクチョウ肉は「薬効があり」「味が良い」という。
同紙は北朝鮮農業省報道官の言葉として、コクチョウ肉は「他のどの肉よりタンパク質を含み」また「消化に優れ、抗がん作用がある」と伝えている。
国連食糧農業機関（WFP）は、2021年の北朝鮮の食糧不足は約860トンに上ると計算。北朝鮮政府は食料不足の原因を制裁、自然災害、新型コロナ感染
としている。