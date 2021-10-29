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タヒチ在住女性　ユーロミリオンズで史上最高額の250億円ゲット
タヒチ在住女性　ユーロミリオンズで史上最高額の250億円ゲット
欧州で人気の宝くじ「ユーロミリオンズ」史上最高額の賞金2億2千万ドル（約250億円）がタヒチ在住の女性のものとなった。 2021年10月29日, Sputnik 日本
2021-10-29T20:30+0900
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当選者の名は非公開だが、女性は、父親が定期的に宝くじを購入していたが自身は「よいタイミングを待っていた」という。そして直感で購入したのが今回のくじだった。また女性は、賞金を受け取る前に宝くじの保管場所を何度か換えたため、どこに置いたか忘れてしまうのではないか不安を感じたと明かしている。関連記事
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タヒチ在住女性　ユーロミリオンズで史上最高額の250億円ゲット

20:30 29.10.2021
© AP Photo / Remy de la Mauviniereユーロミリオンズ
ユーロミリオンズ - Sputnik 日本, 1920, 29.10.2021
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欧州で人気の宝くじ「ユーロミリオンズ」史上最高額の賞金2億2千万ドル（約250億円）がタヒチ在住の女性のものとなった。
当選者の名は非公開だが、女性は、父親が定期的に宝くじを購入していたが自身は「よいタイミングを待っていた」という。そして直感で購入したのが今回のくじだった。
また女性は、賞金を受け取る前に宝くじの保管場所を何度か換えたため、どこに置いたか忘れてしまうのではないか不安を感じたと明かしている。
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