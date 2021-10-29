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日本で開催の新体操世界選手権　ロシア代表が団体総合で優勝
日本で開催の新体操世界選手権　ロシア代表が団体総合で優勝
新体操のロシア代表チームが、日本の北九州市で開催されている世界選手権の団体総合で優勝した。 2021年10月29日, Sputnik 日本
2021-10-29T20:56+0900
2021-10-29T21:05+0900
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フープ×3＋クラブ×2とボール×5の演技で、ロシアチームは88.350ポイントを獲得した。ロシア代表メンバーは、アナスタシア・ブリズニュク選手とポリーナ・オルロヴァ選手、アンゲリナ・シカトワ選手、アリサ・ティシェンコ選手、マリア・トルカチョワ選手の5人。2位は86.000ポイント獲得のイタリア代表、3位は85.400ポイントでベラルーシ代表が占めた。新体操の世界選手権は10月31日まで日本で開催される。関連ニュース
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日本で開催の新体操世界選手権　ロシア代表が団体総合で優勝

20:56 29.10.2021 (Updated: 21:05 29.10.2021)
© AFP 2021 / Charly Triballeau新体操のロシア代表チーム
新体操のロシア代表チーム - Sputnik 日本, 1920, 29.10.2021
© AFP 2021 / Charly Triballeau
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新体操のロシア代表チームが、日本の北九州市で開催されている世界選手権の団体総合で優勝した。
フープ×3＋クラブ×2とボール×5の演技で、ロシアチームは88.350ポイントを獲得した。ロシア代表メンバーは、アナスタシア・ブリズニュク選手とポリーナ・オルロヴァ選手、アンゲリナ・シカトワ選手、アリサ・ティシェンコ選手、マリア・トルカチョワ選手の5人。
ジーナ・アベリナ　北九州新体操世界選手権 - Sputnik 日本, 1920, 29.10.2021
北九州新体操世界選手権　物議を醸した判定でジーナ・アベリナのリボンは銀
00:41
2位は86.000ポイント獲得のイタリア代表、3位は85.400ポイントでベラルーシ代表が占めた。
新体操の世界選手権は10月31日まで日本で開催される。
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