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マイクロソフトの時価総額が世界トップ　Appleをしのぐ
マイクロソフトの時価総額が世界トップ　Appleをしのぐ
マイクロソフトが時価総額で世界のトップに躍り出て、これまで1年以上、首位を保ってきたAppleを締め出した。フォーブス誌がトレーディングデータを引用し、報じた。 2021年10月30日, Sputnik 日本
2021-10-30T03:22+0900
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フォーブス誌によれば、マイクロソフトの時価総額は2兆4500億ドル。Appleは2兆4300億ドルで200億ドルそれに及ばない。3位に入ったのはサウジアラビアのアラムコの2兆1000億ドル。他にも時価総額が1兆ドルを超えた企業はGoogleのアルファベットが1兆9500億ドル、Amazonが1兆6800億ドル、さらに、EVメーカーのイーロン・マスク氏のテスラも先日1兆ドルを達成した。関連ニュース
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マイクロソフトの時価総額が世界トップ　Appleをしのぐ

03:22 30.10.2021
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マイクロソフト - Sputnik 日本, 1920, 30.10.2021
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マイクロソフトが時価総額で世界のトップに躍り出て、これまで1年以上、首位を保ってきたAppleを締め出した。フォーブス誌がトレーディングデータを引用し、報じた。
フォーブス誌によれば、マイクロソフトの時価総額は2兆4500億ドル。Appleは2兆4300億ドルで200億ドルそれに及ばない。
3位に入ったのはサウジアラビアのアラムコの2兆1000億ドル。
他にも時価総額が1兆ドルを超えた企業はGoogleのアルファベットが1兆9500億ドル、Amazonが1兆6800億ドル、さらに、EVメーカーのイーロン・マスク氏のテスラも先日1兆ドルを達成した。
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