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茨城県北部でM5.2の地震
茨城県北部でM5.2の地震
1日6時14分ごろ、茨城県北部を震源とするマグニチュード5.2の地震があった。この地震により、福島県、茨城県、栃木県で最大震度4の揺れが観測された。 2021年11月01日, Sputnik 日本
2021-11-01T06:54+0900
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日本の気象庁によると、震源地は茨城県北部、震源の深さは60キロ。地震の規模（マグニチュード）は4.6だった。この地震により福島県、茨城県、栃木県で震度4の揺れが観測された。また、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都で震度3の揺れが観測された。この地震による津波の心配はなし。関連ニュース
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茨城県北部でM5.2の地震

06:54 01.11.2021 (Updated: 06:59 01.11.2021)
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地震 - Sputnik 日本, 1920, 01.11.2021
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1日6時14分ごろ、茨城県北部を震源とするマグニチュード5.2の地震があった。この地震により、福島県、茨城県、栃木県で最大震度4の揺れが観測された。
日本の気象庁によると、震源地は茨城県北部、震源の深さは60キロ。地震の規模（マグニチュード）は4.6だった。
この地震により福島県、茨城県、栃木県で震度4の揺れが観測された。また、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都で震度3の揺れが観測された。
この地震による津波の心配はなし。
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