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女性当選４５人、前回より２減　政治分野の参画進まず
女性当選４５人、前回より２減　政治分野の参画進まず
衆院選で当選した女性候補は４５人だった。前回２０１７年衆院選の４７人より２人減った。１８年に候補者数の男女均等を目指す「政治分野の男女共同参画推進法」が成立、施行されてから初の衆院選だったが、女性参画は進まなかった。 2021年11月01日, Sputnik 日本
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当選者に占める女性割合は９・７％で、前回の１０・１％から０・４ポイント減少した。立候補者で見ても女性１８６人、１７・７％は過去最高水準ではあるが、推進法が政党の努力義務としている「候補者数のできる限り男女均等」には程遠い。女性の当選率は２４・２％だった。男女格差の国際比較で、日本の政治分野は１５６カ国中１４７位と低迷する。(c)KYODONEWS
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国内, 自民党総裁選2021年

女性当選４５人、前回より２減　政治分野の参画進まず

12:35 01.11.2021
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衆院選で当選した女性候補は４５人だった。前回２０１７年衆院選の４７人より２人減った。１８年に候補者数の男女均等を目指す「政治分野の男女共同参画推進法」が成立、施行されてから初の衆院選だったが、女性参画は進まなかった。
当選者に占める女性割合は９・７％で、前回の１０・１％から０・４ポイント減少した。立候補者で見ても女性１８６人、１７・７％は過去最高水準ではあるが、推進法が政党の努力義務としている「候補者数のできる限り男女均等」には程遠い。女性の当選率は２４・２％だった。
男女格差の国際比較で、日本の政治分野は１５６カ国中１４７位と低迷する。
(c)KYODONEWS
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