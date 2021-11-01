ラ・パルマ島で続く噴火 町が火山灰に埋もれる
17:41 01.11.2021 (Updated: 18:29 01.11.2021)
スペイン・カナリア諸島のラ・パルマ島では、9月19日に発生したクンブレビエハ火山の噴火が今もなお続いている。その影響で、近隣地域は噴出された膨大な量の火山灰や溶岩に覆われた。
人口約8万5000人のラ・パルマ島では、これまでに約7500人の住民が避難。また、溶岩流により2500棟以上の建物が崩壊したほか、970ヘクタール以上の農地が被害を受けた。
現在、火山灰に埋もれた地域を緊急事態対処部隊（UME）が火山灰の除去作業にあたっている。
© AP Photo / Emilio Morenatti
クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた住宅
1/8
© AP Photo / Emilio Morenatti
クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた住宅
© AFP 2021 / Luismi Ortiz / UME
火山灰に覆われた地域を走行する緊急事態対処部隊（UME）の車両
2/8
© AFP 2021 / Luismi Ortiz / UME
火山灰に覆われた地域を走行する緊急事態対処部隊（UME）の車両
クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた墓地
© AFP 2021 / Luismi Ortiz / UME
クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた地域
4/8
© AFP 2021 / Luismi Ortiz / UME
クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた地域
© AP Photo / Emilio Morenatti
クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた住宅
5/8
© AP Photo / Emilio Morenatti
クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた住宅
© AP Photo / Emilio Morenatti
家の屋根に積もった火山灰の除去作業にあたるスペイン軍兵士ら
6/8
© AP Photo / Emilio Morenatti
家の屋根に積もった火山灰の除去作業にあたるスペイン軍兵士ら
© AP Photo / Emilio Morenatti
クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた墓地
7/8
© AP Photo / Emilio Morenatti
クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた墓地
クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた亀の置物