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ラ・パルマ島で続く噴火　町が火山灰に埋もれる
ラ・パルマ島で続く噴火　町が火山灰に埋もれる
スペイン・カナリア諸島のラ・パルマ島では、9月19日に発生したクンブレビエハ火山の噴火が今もなお続いている。その影響で、近隣地域は噴出された膨大な量の火山灰や溶岩に覆われた。 2021年11月01日, Sputnik 日本
2021-11-01T17:41+0900
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人口約8万5000人のラ・パルマ島では、これまでに約7500人の住民が避難。また、溶岩流により2500棟以上の建物が崩壊したほか、970ヘクタール以上の農地が被害を受けた。現在、火山灰に埋もれた地域を緊急事態対処部隊（UME）が火山灰の除去作業にあたっている。
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ラ・パルマ島で続く噴火　町が火山灰に埋もれる

17:41 01.11.2021 (Updated: 18:29 01.11.2021)
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スペイン・カナリア諸島のラ・パルマ島では、9月19日に発生したクンブレビエハ火山の噴火が今もなお続いている。その影響で、近隣地域は噴出された膨大な量の火山灰や溶岩に覆われた。
人口約8万5000人のラ・パルマ島では、これまでに約7500人の住民が避難。また、溶岩流により2500棟以上の建物が崩壊したほか、970ヘクタール以上の農地が被害を受けた。
現在、火山灰に埋もれた地域を緊急事態対処部隊（UME）が火山灰の除去作業にあたっている。
© AP Photo / Emilio Morenatti

クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた住宅

クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた住宅 - Sputnik 日本
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クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた住宅

© AFP 2021 / Luismi Ortiz / UME

火山灰に覆われた地域を走行する緊急事態対処部隊（UME）の車両

火山灰に覆われた地域を走行する緊急事態対処部隊（UME）の車両 - Sputnik 日本
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火山灰に覆われた地域を走行する緊急事態対処部隊（UME）の車両

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クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた墓地

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クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた墓地

© AFP 2021 / Luismi Ortiz / UME

クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた地域

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クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた地域

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クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた住宅

クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた住宅 - Sputnik 日本
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クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた住宅

© AP Photo / Emilio Morenatti

家の屋根に積もった火山灰の除去作業にあたるスペイン軍兵士ら

家の屋根に積もった火山灰の除去作業にあたるスペイン軍兵士ら - Sputnik 日本
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© AP Photo / Emilio Morenatti

家の屋根に積もった火山灰の除去作業にあたるスペイン軍兵士ら

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クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた墓地

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クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた墓地

© REUTERS / Borja Suarez

クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた亀の置物

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クンブレビエハ火山の火山灰に覆われた亀の置物

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