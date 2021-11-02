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https://jp.sputniknews.com/20211102/9428961.html
ランジェリー姿で格闘技：ランジェリーファイティングチャンピオンシップが開催
ランジェリー姿で格闘技：ランジェリーファイティングチャンピオンシップが開催
米ネバダ州ラスベガスで10月31日、女性格闘技家がランジェリー姿で闘う選手権「ランジェリー・ファイティング・チャンピオンシップ（Lingerie Fighting Championships）」が開催された。派手な姿で激しくぶつかり合う選手たちの姿をスプートニクで一挙ご紹介。 2021年11月02日, Sputnik 日本
2021-11-02T18:47+0900
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ランジェリー姿で格闘技：ランジェリーファイティングチャンピオンシップが開催
米ネバダ州ラスベガスで10月31日、女性格闘技家がランジェリー姿で闘う選手権「ランジェリー・ファイティング・チャンピオンシップ（Lingerie Fighting Championships）」が開催された。派手な姿で激しくぶつかり合う選手たちの姿をスプートニクで一挙ご紹介。
© AFP 2021 / Ethan Miller / Getty Images North America
ランジェリーファイティングチャンピオンシップで対戦する「シニスター」のシェイ・リン選手（上）と 「ハンガリアンハリケーン 」シーナ・バートリー選手
ランジェリーファイティングチャンピオンシップで対戦する「シニスター」のシェイ・リン選手（上）と 「ハンガリアンハリケーン 」シーナ・バートリー選手
© AFP 2021 / Ethan Miller / Getty Images North America
ランジェリーファイティングチャンピオンシップで、リングに上がる前にポーズをとる ジョジョ・「ザ・ハマー」ハマー選手
ランジェリーファイティングチャンピオンシップで、リングに上がる前にポーズをとる ジョジョ・「ザ・ハマー」ハマー選手
© AFP 2021 / Ethan Miller / Getty Images North America
ランジェリーファイティングチャンピオンシップで対戦するジョジョ・「ザ・ハマー」ハマー選手（左）とテリ・フィスティ・フィスト ・ロンドン選手
ランジェリーファイティングチャンピオンシップで対戦するジョジョ・「ザ・ハマー」ハマー選手（左）とテリ・フィスティ・フィスト ・ロンドン選手
© AFP 2021 / Ethan Miller / Getty Images North America
ランジェリーファイティングチャンピオンシップで対戦するMJ 「ザ・ドミネーター 」ドミノ選手（左）とローレン 「ザ・アニマル 」フォーグル選手
ランジェリーファイティングチャンピオンシップで対戦するMJ 「ザ・ドミネーター 」ドミノ選手（左）とローレン 「ザ・アニマル 」フォーグル選手
© AFP 2021 / Ethan Miller / Getty Images North America
試合前にリング上で紹介されるローレン 「ザ・アニマル 」フォーグル選手
試合前にリング上で紹介されるローレン 「ザ・アニマル 」フォーグル選手
© AFP 2021 / Ethan Miller / Getty Images North America
試合前に参加選手らと写真をとるプロデューサーのマイルズ・ロング氏
試合前に参加選手らと写真をとるプロデューサーのマイルズ・ロング氏
© AFP 2021 / Ethan Miller / Getty Images North America
ランジェリーファイティングチャンピオンシップで対戦するローレン・「ザ・アドベンチャーズ」チェッカレリ選手（上）とベロニカ・「ザ・VP」ペイン選手
ランジェリーファイティングチャンピオンシップで対戦するローレン・「ザ・アドベンチャーズ」チェッカレリ選手（上）とベロニカ・「ザ・VP」ペイン選手
© AFP 2021 / Ethan Miller / Getty Images North America
ランジェリーファイティングチャンピオンシップで対戦するベロニカ・バレンタイン選手（左）とベラ・インク選手
ランジェリーファイティングチャンピオンシップで対戦するベロニカ・バレンタイン選手（左）とベラ・インク選手