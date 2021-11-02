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韓日高官が電話会談　北朝鮮との対話再開に関する措置について協議
韓日高官が電話会談　北朝鮮との対話再開に関する措置について協議
韓国外交部の魯圭悳（ノ・ギュドク）朝鮮半島平和交渉本部長と日本外務省の船越健裕アジア大洋州局長は2日、電話会談を行い、朝鮮半島情勢や北朝鮮の非核化に向けた進展に関する措置などについて協議した。韓国外交部が発表した。 2021年11月02日, Sputnik 日本
2021-11-02T19:21+0900
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また韓国外交部は「電話会談で双方は北朝鮮との対話を早期に再開するための協力を活発化することでも合意した」と強調した。魯氏は1日、中国の劉暁明（りゅう・ぎょうめい）朝鮮半島問題特別代表とテレビ会議形式で協議を行い、先週は米国のソン・キム北朝鮮担当特別代表と電話会談した。関連ニュース
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韓日高官が電話会談　北朝鮮との対話再開に関する措置について協議

19:21 02.11.2021 (Updated: 19:23 02.11.2021)
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北朝鮮 - Sputnik 日本, 1920, 02.11.2021
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韓国外交部の魯圭悳（ノ・ギュドク）朝鮮半島平和交渉本部長と日本外務省の船越健裕アジア大洋州局長は2日、電話会談を行い、朝鮮半島情勢や北朝鮮の非核化に向けた進展に関する措置などについて協議した。韓国外交部が発表した。
また韓国外交部は「電話会談で双方は北朝鮮との対話を早期に再開するための協力を活発化することでも合意した」と強調した。
魯氏は1日、中国の劉暁明（りゅう・ぎょうめい）朝鮮半島問題特別代表とテレビ会議形式で協議を行い、先週は米国のソン・キム北朝鮮担当特別代表と電話会談した。
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