登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211102/9430829.html
日本　小池知事が退院
日本　小池知事が退院
日本の東京都は2日、過度の疲労で入院していた小池知事が退院したと発表した。日本のマスコミが報じた。 2021年11月02日, Sputnik 日本
2021-11-02T20:36+0900
2021-11-02T20:36+0900
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/383/64/3836487_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_eca4c8740f2a6b5e8f39c67e5d65dee9.jpg
小池知事は10月27日、過度の疲労が原因で入院した。NHKによると、小池知事は、医師の判断により今週は自宅で静養し、その後2週間程度はテレワークで公務にあたる。小池氏は今年６月にも過度の疲労のため入院した。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/383/64/3836487_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_ecf17d57f60a33cb3736c864e2cd212f.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国内

日本　小池知事が退院

20:36 02.11.2021
© AFP 2021 / Toru Yamanaka池百合子氏
池百合子氏 - Sputnik 日本, 1920, 02.11.2021
© AFP 2021 / Toru Yamanaka
フォローする
日本の東京都は2日、過度の疲労で入院していた小池知事が退院したと発表した。日本のマスコミが報じた。
小池知事は10月27日、過度の疲労が原因で入院した。
NHKによると、小池知事は、医師の判断により今週は自宅で静養し、その後2週間程度はテレワークで公務にあたる
小池氏は今年６月にも過度の疲労のため入院した。
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
21:45ハノイの空港で航空機2機が衝突
21:10新型コロナ　世界の死亡者数が500万人に
20:36日本　小池知事が退院
20:03マーク・ザッカーバーグ氏、ロボットスキンの開発について語る
19:55夢は五輪出場、男性優位の業界に風穴を　サウジアラビアの女性射撃トレーナー
19:21韓日高官が電話会談　北朝鮮との対話再開に関する措置について協議
18:47ランジェリー姿で格闘技：ランジェリーファイティングチャンピオンシップが開催
18:16上海ディズニーランド　来園者１人の感染で3万人以上にPCR検査
17:20アップル、iPadの生産を大幅に削減　iPhone13にチップを供給するため
16:50ロシア勢が表彰台を独占：天才ワリエワ、屈しないトゥクタミシェワ、追うコストルナヤ
16:14ロシア、中国やインドにS-500ミサイルシステム供給の可能性
15:33国際外交官芸術展に駐ロシア日本大使夫妻が出展、ロシア人もびっくり
15:05京王線殺傷事件　ライター用オイル約4リットル車内に持ち込みか＝マスコミ
14:30 極超音速ミサイル実験が世界を新たな軍拡競争へ追いやる
13:59日本　立民・枝野代表が辞任表明
13:48日露関係　次期外相にも粘り強く交渉を進めてほしい＝茂木外相
13:20スマホ画面はもう割れない　夢の新技術が開発
12:42日米首脳、COP26で「立ち話」をする可能性＝茂木外相
11:54日本　ビジネス目的での入国者、隔離期間を3日間に短縮へ
11:16米ニューヨーク、市職員9000人以上がワクチン接種拒否により無給の休職扱いに