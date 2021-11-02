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https://jp.sputniknews.com/20211102/9430829.html
日本 小池知事が退院
日本 小池知事が退院
日本の東京都は2日、過度の疲労で入院していた小池知事が退院したと発表した。日本のマスコミが報じた。 2021年11月02日, Sputnik 日本
2021-11-02T20:36+0900
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小池知事は10月27日、過度の疲労が原因で入院した。NHKによると、小池知事は、医師の判断により今週は自宅で静養し、その後2週間程度はテレワークで公務にあたる。小池氏は今年６月にも過度の疲労のため入院した。
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日本 小池知事が退院
日本の東京都は2日、過度の疲労で入院していた小池知事が退院したと発表した。日本のマスコミが報じた。
小池知事は10月27日、過度の疲労が原因で入院した。
NHKによると、小池知事は、医師の判断により今週は自宅で静養し、その後2週間程度はテレワークで公務にあたる
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