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https://jp.sputniknews.com/20211103/yahoo-9432563.html
Yahoo! 中国市場から完全撤退
Yahoo! 中国市場から完全撤退
米国のインターネット関連サービスのYahoo社は、11月1日より中国大陸部でのオンラインサービス事業をすべて撤収した。サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙が報じた。 2021年11月03日, Sputnik 日本
2021-11-03T02:30+0900
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サウスチャイナモーニングポスト紙によれば、Yahooは中国大陸部からのサービスの撤収をすでに開始しており、2013年からサービスが開始されていた電子メールも終了している。Yahooは中国大陸部での事業展開を1999年に開始し、北京におけるリサーチ活動を停止した後、2015年3月に法人を閉鎖している。中国におけるオンライン検索でYahooの人気度は2000年代、Googleが世界市場に占める割合を拡大した後、減少に転じた。その後、今度は中国の検索エンジン「百度」が圧倒的なシェアを占めている。関連ニュース
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Yahoo! 中国市場から完全撤退
米国のインターネット関連サービスのYahoo社は、11月1日より中国大陸部でのオンラインサービス事業をすべて撤収した。サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙が報じた。
サウスチャイナモーニングポスト紙によれば
、Yahooは中国大陸部からのサービスの撤収をすでに開始しており、2013年からサービスが開始されていた電子メールも終了している。
Yahooは中国大陸部での事業展開を1999年に開始し、北京におけるリサーチ活動を停止した後、2015年3月に法人を閉鎖している。
中国におけるオンライン検索でYahooの人気度は2000年代、Googleが世界市場に占める割合を拡大した後、減少に転じた。その後、今度は中国の検索エンジン「百度」が圧倒的なシェアを占めている。