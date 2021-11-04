執行部は来年夏の参院選を見据え、国会議員だけでなく党員らを巻き込んだ本格的な代表選を実施し、党のイメージ刷新を狙う。１０日に召集される方向の特別国会や、月末にも見込まれる臨時国会の開催をにらみながら代表選日程を決定する方針だ。(c)KYODONEWS

立民、世代交代の動き加速 代表選、大串氏も出馬検討

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立憲民主党内で、枝野幸男代表の辞意表明を受けて世代交代を求める動きが加速した。１２月までに行われる代表選に向け、既に立候補が取り沙汰されている小川淳也元総務政務官（５０）や泉健太政調会長（４７）に加え、大串博志役員室長（５６）が３日、新たに立候補を検討していると明らかにした。いずれも民主党政権時代に閣僚や党要職を務めていない。