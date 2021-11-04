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https://jp.sputniknews.com/20211104/9442428.html
秋篠宮妃紀子さまの父親である川嶋辰彦氏が死去
秋篠宮妃紀子さまの父親である川嶋辰彦氏が死去
4日、秋篠宮妃紀子さまの父親である川嶋辰彦氏が亡くなった。81歳だった。同氏は10月19日より東京都中央区の聖路加国際病院に緊急入院していた。NHKが報じた。 2021年11月04日, Sputnik 日本
2021-11-04T15:58+0900
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川嶋辰彦氏は、経済統計学などを専門に学習院大学教授として、長年にわたり研究や学生の指導にあたり、また、国土交通省の委員会の専門委員も務めた。川嶋氏が緊急入院して以降、紀子さまや長女の小室眞子さん、次女の佳子さま、長男悠仁さまがたびたび見舞いに訪れていた。
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4日、秋篠宮妃紀子さまの父親である川嶋辰彦氏が亡くなった。81歳だった。同氏は10月19日より東京都中央区の聖路加国際病院に緊急入院していた。NHKが報じた。
川嶋辰彦氏は、経済統計学などを専門に学習院大学教授として、長年にわたり研究や学生の指導にあたり、また、国土交通省の委員会の専門委員も務めた。
川嶋氏が緊急入院して以降、紀子さまや長女の小室眞子さん、次女の佳子さま、長男悠仁さまがたびたび見舞いに訪れていた。