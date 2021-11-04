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日本とドイツ　太平洋で合同軍事演習を開始
日本とドイツ　太平洋で合同軍事演習を開始
4日、日本とドイツが太平洋で2日間の海上軍事演習を開始した。5日には日本に駐留中のドイツのフリゲート艦「バイエルン」を岸信夫防衛大臣が視察する。 2021年11月04日, Sputnik 日本
2021-11-04T20:20+0900
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日本の司令部によれば、演習の主な目的は、自衛隊の戦術スキルの向上とドイツ海軍との相互行動の強化にあるという。演習には日本側から駆逐艦「五月雨」が参加する。日本のメディアによれば、フリゲート艦「バイエルン」は20年ぶりに日本に寄港したドイツの軍艦となった。以前、日本は、日本沿岸で行われたロシアと中国の軍事演習に懸念を表明している。関連ニュース
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日本とドイツ　太平洋で合同軍事演習を開始

20:20 04.11.2021
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Немецкий фрегат Бавария F 217 - Sputnik 日本, 1920, 04.11.2021
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4日、日本とドイツが太平洋で2日間の海上軍事演習を開始した。5日には日本に駐留中のドイツのフリゲート艦「バイエルン」を岸信夫防衛大臣が視察する。
日本の司令部によれば、演習の主な目的は、自衛隊の戦術スキルの向上とドイツ海軍との相互行動の強化にあるという。
演習には日本側から駆逐艦「五月雨」が参加する。
日本のメディアによれば、フリゲート艦「バイエルン」は20年ぶりに日本に寄港したドイツの軍艦となった。
以前、日本は、日本沿岸で行われたロシアと中国の軍事演習に懸念を表明している。
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