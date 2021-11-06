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日本　岸田首相、外相に林芳正氏を起用へ
日本　岸田首相、外相に林芳正氏を起用へ
日本の岸田文雄首相は、新しい外務大臣に防衛相、農林水産相、文部科学相を歴任した林芳正氏を起用する意向を固めた。NHKが報じた。 2021年11月06日, Sputnik 日本
2021-11-06T13:03+0900
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岸田首相は、10日に発足させる第2次岸田内閣の外務大臣に、林芳正氏を起用する意向を固めた。先に岸田首相は、辞任の意向を示していた自民党の甘利明らか幹事長の後任に、茂木敏充外務大臣の起用を決めた。これを受け、第2次岸田内閣が発足するまでは自ら外務大臣を兼務している。林氏は防衛大臣（第5代）、農林水産大臣（第55代・第58代）、文部科学大臣（第22代・第23代）などを歴任した。関連ニュース
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岸田文雄, 国内

日本　岸田首相、外相に林芳正氏を起用へ

13:03 06.11.2021
© Junpei Abe日本国会
日本国会 - Sputnik 日本, 1920, 06.11.2021
© Junpei Abe
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日本の岸田文雄首相は、新しい外務大臣に防衛相、農林水産相、文部科学相を歴任した林芳正氏を起用する意向を固めた。NHKが報じた。
岸田首相は、10日に発足させる第2次岸田内閣の外務大臣に、林芳正氏を起用する意向を固めた
先に岸田首相は、辞任の意向を示していた自民党の甘利明らか幹事長の後任に、茂木敏充外務大臣の起用を決めた。これを受け、第2次岸田内閣が発足するまでは自ら外務大臣を兼務している
林氏は防衛大臣（第5代）、農林水産大臣（第55代・第58代）、文部科学大臣（第22代・第23代）などを歴任した。
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