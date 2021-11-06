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米下院、113兆円規模のインフラ投資法案を可決
米下院、113兆円規模のインフラ投資法案を可決
米議会下院は、総額1兆ドル（約113兆円）規模となるインフラ投資法案を可決した。 2021年11月06日, Sputnik 日本
2021-11-06T14:00+0900
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法案は8月にすでに上院を通過しており、賛成228、反対206で可決した。バイデン大統領の署名を経て発効する。法案には、道路や橋の建設、クリーンエネルギーのインフラ整備、広範囲のインターネット整備、水道網の整備、港や空港の整備などが盛り込まれている。関連ニュース
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米下院、113兆円規模のインフラ投資法案を可決

14:00 06.11.2021
© AP Photo / Evan Vucciバイデン大統領
バイデン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 06.11.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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米議会下院は、総額1兆ドル（約113兆円）規模となるインフラ投資法案を可決した。
法案は8月にすでに上院を通過しており、賛成228、反対206で可決した。バイデン大統領の署名を経て発効する。
法案には、道路や橋の建設、クリーンエネルギーのインフラ整備、広範囲のインターネット整備、水道網の整備、港や空港の整備などが盛り込まれている。
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