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https://jp.sputniknews.com/20211108/66000-9459455.html
ビットコイン、6万6000ドル越え
ビットコイン、6万6000ドル越え
仮想通貨取引所バイナンスのデータによると、ビットコインは8日未明、過去2週間と比較して急上昇し、6万6000ドルを超えた。 2021年11月08日, Sputnik 日本
2021-11-08T16:59+0900
2021-11-08T16:59+0900
2021-11-08T17:06+0900
経済
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ビットコインは6万6340ドルまで上昇し、10月21日以来の高値に達した。同月20日に6万7000ドルに達した後、失速していた。ビットコインは過去24時間で4000ドル上昇した。日本時間16時25分時点は、6万5990ドル。関連ニュース
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経済
ビットコイン、6万6000ドル越え
16:59 08.11.2021 (Updated: 17:06 08.11.2021)
仮想通貨取引所バイナンスのデータによると、ビットコインは8日未明、過去2週間と比較して急上昇し、6万6000ドルを超えた。
ビットコインは6万6340ドルまで上昇し、10月21日以来の高値に達した。同月20日に6万7000ドルに達した後、失速していた。
ビットコインは過去24時間で4000ドル上昇した。日本時間16時25分時点は、6万5990ドル。