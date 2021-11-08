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糖尿病リスクを抑える食品とは　カナダとイラン共同研究
糖尿病リスクを抑える食品とは　カナダとイラン共同研究
カナダのアルバート大学とイランのシャヒード・ベヘシチ記念医科大学は、低脂肪ミルクとヨーグルトは糖尿病発症リスクを軽減するとの研究結果をまとめた。 2021年11月08日, Sputnik 日本
2021-11-08T04:59+0900
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両大学の研究グループは、インスリンに問題が生じるかもしれないと警告した被験者639人の状態を調査。9年後に被験者の25％が糖尿病を患っていた。乳製品の接種を増やした人は2型糖尿病のリスクが低くなり（43％減）、食事に低脂肪ヨーグルトを取り入れた人の発症割合は低かった（リスクは27％減）。関連ニュース
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糖尿病リスクを抑える食品とは　カナダとイラン共同研究

04:59 08.11.2021
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糖尿病リスクを抑える食品とは　カナダとイラン共同研究 - Sputnik 日本, 1920, 08.11.2021
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カナダのアルバート大学とイランのシャヒード・ベヘシチ記念医科大学は、低脂肪ミルクとヨーグルトは糖尿病発症リスクを軽減するとの研究結果をまとめた。
両大学の研究グループは、インスリンに問題が生じるかもしれないと警告した被験者639人の状態を調査。9年後に被験者の25％が糖尿病を患っていた。
ジーンズ - Sputnik 日本, 1920, 30.09.2021
古いジーンズで糖尿病の発症リスク判定
09月30日, 07:20
乳製品の接種を増やした人は2型糖尿病のリスクが低くなり（43％減）、食事に低脂肪ヨーグルトを取り入れた人の発症割合は低かった（リスクは27％減）。
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