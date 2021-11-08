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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211108/9457506.html
ベネズエラ 2歳以上の子どもにワクチン接種を開始
ベネズエラ 2歳以上の子どもにワクチン接種を開始
ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は、国の人口の70％が新型コロナウイルスのワクチン接種を受けており、8日からは2歳以上の子どもの接種を開始すると発表した。 2021年11月08日, Sputnik 日本
2021-11-08T10:29+0900
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マドゥロ氏は、健康問題に関する会議で「ベネズエラの人口の70％がワクチン接種を受けた。また、11月8日、ベネズエラは2歳以上の子どもへのワクチン接種を開始する」と述べた。マドゥロ氏は、政府の目標は11月末までに人口の80％、12月末までに90％にワクチン接種を行うことであると強調した。ベネズエラ政府は、ロシア、中国、キューバから供給されたワクチンを用いている。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20211107/5-11-9451592.html
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ベネズエラ 2歳以上の子どもにワクチン接種を開始
ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は、国の人口の70％が新型コロナウイルスのワクチン接種を受けており、8日からは2歳以上の子どもの接種を開始すると発表した。
マドゥロ氏は、健康問題に関する会議で「ベネズエラの人口の70％がワクチン接種を受けた。また、11月8日、ベネズエラは2歳以上の子どもへのワクチン接種を開始する」と述べた。
マドゥロ氏は、政府の目標は11月末までに人口の80％、12月末までに90％にワクチン接種を行うことであると強調した。
ベネズエラ政府は、ロシア、中国、キューバから供給されたワクチンを用いている。