登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211108/9457506.html
ベネズエラ　2歳以上の子どもにワクチン接種を開始
ベネズエラ　2歳以上の子どもにワクチン接種を開始
ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は、国の人口の70％が新型コロナウイルスのワクチン接種を受けており、8日からは2歳以上の子どもの接種を開始すると発表した。 2021年11月08日, Sputnik 日本
2021-11-08T10:29+0900
2021-11-08T10:29+0900
新型コロナウイルス
ベネズエラ
ワクチン
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/415/04/4150482_0:51:3093:1791_1920x0_80_0_0_0161333493401ba02238dc62c1c340d1.jpg
マドゥロ氏は、健康問題に関する会議で「ベネズエラの人口の70％がワクチン接種を受けた。また、11月8日、ベネズエラは2歳以上の子どもへのワクチン接種を開始する」と述べた。マドゥロ氏は、政府の目標は11月末までに人口の80％、12月末までに90％にワクチン接種を行うことであると強調した。ベネズエラ政府は、ロシア、中国、キューバから供給されたワクチンを用いている。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20211107/5-11-9451592.html
ベネズエラ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/415/04/4150482_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_54d01d8798442b9120b561820b679658.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ベネズエラ, ワクチン

ベネズエラ　2歳以上の子どもにワクチン接種を開始

10:29 08.11.2021
© Sputnik / Sergey Guneev / フォトバンクに移行ベネズエラのマドゥロ大統領
ベネズエラのマドゥロ大統領 - Sputnik 日本, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Sergey Guneev
/
フォトバンクに移行
フォローする
ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は、国の人口の70％が新型コロナウイルスのワクチン接種を受けており、8日からは2歳以上の子どもの接種を開始すると発表した。
マドゥロ氏は、健康問題に関する会議で「ベネズエラの人口の70％がワクチン接種を受けた。また、11月8日、ベネズエラは2歳以上の子どもへのワクチン接種を開始する」と述べた。
マドゥロ氏は、政府の目標は11月末までに人口の80％、12月末までに90％にワクチン接種を行うことであると強調した。
コスタリカ、5-11歳のコロナワクチン接種を義務化 - Sputnik 日本, 1920, 07.11.2021
新型コロナウイルス
コスタリカ、5-11歳のコロナワクチン接種を義務化
昨日, 05:06
ベネズエラ政府は、ロシア、中国、キューバから供給されたワクチンを用いている。
関連ニュース
「シノバック」ワクチン　インドネシア、6歳以上の子どもへの使用を承認
北京　3歳以上の児童へのコロナ・ワクチン接種を開始
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
10:29ベネズエラ　2歳以上の子どもにワクチン接種を開始
09:41タリバンによる政権掌握後、初の外国人観光客がアフガニスタンを訪問＝メディア
08:36バイデン大統領、イラクの治安当局に捜査支援を指示　首相官邸ドローン攻撃
07:44フィギュア　トルソワが怪我のためNHK杯を欠場
06:10米大学研究チーム　超鋭利な木製ナイフ開発　鋼製の3倍
04:59糖尿病リスクを抑える食品とは　カナダとイラン共同研究
03:53仏カレー港付近　体長19メートルのクジラ打上げ
02:47英ブランド　男女平等を守るために考えた策
01:41「ウィキリークス」アサンジ被告と婚約者、結婚を許可しない英国司法相を提訴
00:30入国制限、８日大幅緩和　外国人ビジネス関係者・留学生ら
昨日「大洪水」　水没が危険視されている世界6都市
昨日日本　10万円給付や「Go To トラベル」再開など経済対策、30兆円超で検討
昨日中国宇宙飛行士　天和モジュールから船外活動
昨日北朝鮮　「砲撃競技」実施
昨日フェイスブック、利用者の8人に1人が「依存」で「有害」
昨日米国　TikTokで覚えた「助けて」サイン　16歳少女救出
昨日浜崎あゆみさん一時意識不明　アナフィラキシーショックで
昨日英国　おもちゃの銃で買い物客を脅した7-12歳の子ども4人を逮捕
昨日ロシア・カムチャツカ半島　火山上空にオーロラ
昨日維新と国民、改憲に向け連携　９日にも幹事長、国対委員長会談